- Meciul dintre CSM Poli Iasi si Astra Giurgiu, programat duminica, de la ora 18,00, pe stadion ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal, a fost amanat din cauza vremii nefavorabile pentru o data ce va fi stabilita ulterior, a anuntat Liga…

- Se lucreaza pentru ca terenul sa fie regulamentar la meciul din aceasta seara cu Astra. Imagini au fost postate pe pagina de Facebook a clubului CSM Politehnica Iasi. "Masuri speciale vor fi luate pentru buna desfasurare a meciului de fotbal dintre CSM Politehnica Iasi si Astra Giurgiu, eveniment din…

- FOTBAL CLUB VIITORUL SA aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” situat in localitatea Ovidiu, Jud. Constanta, pentru a viziona meciuI…

- Formația Universitatea Craiova s-a impus la limita, scor 1-0, in partida susținuta sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania echipei Astra Giurgiu, contand pentru etapa intai din play-off-ul Ligii I. Golul care le-a adus alb-albaștrilor cele trei puncte a ...

- Antrenorul Universitații Craiova, Devis Mangia, a prefațat vineri, intr-un cadru organizat, partida cu Astra Giurgiu, prima din play-off-ul Ligii I, programata sambata, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, și a spus ca elevii sai nu trebuie sa-și subestimeze ...

- CFR CLUJ-POLI IAȘI ONLINE STREAM LIVE DIGISPORT TELEKOM SPORT VIDEO. Liga Profesionista de Fotbal a stabilit, joi, programul partidelor amanate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, primul meci din faza play-off-ului Ligii I, editia 2017-2018, fiind CFR Cluj - CSM Poli Iasi, care va avea…

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și fundașul Tiago Ferreira au prefațat intalnirea cu Astra Giurgiu, prima din cadrul rundei de debut din play-off-ul Ligii I. Site-ul nostru va prezinta opiniile celor ...

- Juventus Bucuresti va disputa meciurile considerate acasa din play-out-ul Ligii I pe Stadionul Anghel Iordanescu, al echipei FC Voluntari, informeaza Liga Profesionista de Fotbal.Primul meci pe arena din Voluntari al echipei bucurestene va fi cel din etapa a II-a, cu Poli Timisoara, programat…

- CUPA ROMANIEI. CS UNIVERSITATEA CRAIOVA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO Partida CS Universitatea Craiova - Dinamo, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost reprogramata pentru 6 martie, ora 17,00, dupa ce Federatia Romana de Fotbal o amanase din cauza avertizarilor meteorologice prognozate…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, vineri, programul primelor doua etape din faza play-out a Ligii I, in care ACS Poli Timisoara va evolua in deplasare. The post Program definitivat in Liga 1. Cand joaca ACS Poli primele doua meciuri din play-out appeared first on Renasterea banateana .

- Nu se joaca deloc fotbal in acest week-end in Romania. Dupa ce Liga Profesionista de Fotbal a amanat meciurile din prima etapa in play-offul si playout-ul Ligii I, Federatia Romana de Fotbal a decis sa procedeze, in mod asemanator, cu etapa de Liga a 2-a si cu prima runda a returului in Liga a 3-a.…

- Dupa ce nu a jucat ieri partida cu FC Botosani, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, Federatia Romana de Fotbal hotarand ca meciul sa fie amanat, din cauza vremii nefavorabile, CSM Politehnica Iasi nu va disputa nici al doilea duel oficial programat in aceasta saptamana. Disputa ce la Cluj,…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis miercuri cu unanimitate de voturi reprogramarea etapei din Liga 2 si Liga 3 din datele de 2–3 martie 2018, aceasta urmand a se desfasura la data de 28 martie 2018. In...

- Startul meciului Hermannstadt – Steaua, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, a fost amanat din cauza terenului inghetat si a ninsorii. Partida ar fi trebuit sa inceapa la ora 18.30, dar cu scurt timp inainte de ora respectiva la Sibiu a inceput sa ninga. Terenul este inghetat si in mare parte…

- La putin timp dupa ce a fost anuntata amanarea etapei din weekend, LPF a transmis un comunicat oficial in care a explicat cum va fi modificat programul competitional al ultimei parti a campionatului. Astfel, meciurile care ar fi trebuit sa se joace la finalul acestei saptamani…

- Meciul CS Universitatea Craiova - Dinamo Bucuresti, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, programat pentru joi, a fost amanat de Federatia Romana de Fotbal din cauza conditiilor meteo nefavorabile. "Ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul…

- In urma solicitarilor cluburilor, Liga de Profesionista de Fotbal și partenerii media au hotarat amanarea primei etape play off-out din cauza vremii nefavorabile. Va prezentam mai jos decizia comunicata cluburilor din Liga 1 Betano. Stimați domni, Avand in vedere: – temperaturile deosebit de scazute…

- Meciul Concordia Chiajna - FC Voluntari a inceput, marti, la Chiajna, dupa ce a fost amanat luni, pentru 24 de ore, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Meciul din ultima etapa a sezonului regulat a fost programat, luni, la ora 17.30, dar a fost amanat pentru o ora, deoarece ningea viscolit.Dupa…

- Partida de luni dintre Concordia Chiajna si FC Voluntari, ultima din sezonul regulat al Ligii 1, a fost amanata. Decizia a fost luata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, la Chiajna ningand viscolit de ore bune.Liga Profesionista de...

- Meciul Concordia Chiajna - FC Voluntari, care inchide etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima din sezonul regulat, a fost amanat o ora din cauza conditiilor meteo. Arbitrul Marius Avram a decis amanarea meciului cu o ora, a anuntat site-ul televiziunii Digi Sport, care transmite meciurile din Liga…

- Probele de evaluare a competentelor din cadrul primei sesiuni a Bacalaureatului, care ar fi trebuit sa se desfasoare luni si marti, vor fi reprogramate in alte zile, in functie de evolutia vremii, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Educatiei Ariana Bucur, citata de Agerpres. Luni si marti era…

- Programul complet al play-off-ului Ligii I Betano este urmatorul, potrivit news.ro:Etapa 1 (3-4 martie)CFR Cluj - CSM Poli Iasi;FCSB - FC Viitorul;CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu. Etapa 2 (10-11)CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu;FC Viitorul - CS Universitatea Craiova;CFR Cluj -…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, intalneste pe FC Botosani, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, in cadrul etapei a XXV-a a Ligii l, penultima inaintea play-off-ului. Lupta in cinci pentru ultimele trei locuri de play-off…

- Campioana Viitorul Constanta a terminat aseara la egalitate, 1-1 cu fosta campioana Astra Giurgiu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal, prima de anul acesta (din sezonul regulat mai sunt de derulat, dincolo de aceasta, 3 runde). Oaspetii au deschis scorul prin noua achizitie…

- Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, vineri seara, ca FC Viitorul ar fi meritat sa castige meciul cu Astra Giurgiu, scor 1-1, din etapa a XXIII-a a Ligii I. "Meritam sa castigam, important e ca am produs fotbal, ca am incercat sa facem un joc bun. Ianis are nevoie de multe meciuri, a ajutat echipa,…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, ca programul etapei a XXIV-a a Ligii I a fost modificat. Conform noului program, partida Concordia Chiajna – Dinamo, care urma sa aiba loc duminica, 11 februarie, va avea loc in 12 februarie, iar CSU Craiova – Sepsi, care era programat in 12 februarie…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca are ca obiectiv castigarea tuturor punctelor in cele 4 meciuri ramase din sezonul regulat al Ligii 1, prima partida fiind cea cu Astra Giurgiu, de vineri seara. ''Astra este o echipa foarte buna, organizata,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat astazi ca meciul dintre Dinamo și FCSB, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va juca pe 18 februarie la ora 20:45. Arena Naționala va fi gazda primului derby al anului 2018. Programul celorlalte partide nu a fost stablit și va fi dat publicitații luni, 29 ianuarie 2018,…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, ca derbiul Dinamo – Steaua, din etapa a XXV-a a Ligii I, se va disputa in data de 18 februarie. Meciul va avea loc cu incepere de la ora 20.45, pe Arena Nationala.Programul celorlalte partide din etapa a XXV-a va fi anuntat la 29 ianuarie,…

- Cea de-a doua perioada de transferuri pentru actuala editie a Ligii I Betano va incepe marti, cluburile putand legitima noi jucatori pana la 19 februarie, informeaza Liga Profesionista de Fotbal.Pentru editia viitoare de campionat (2018-2019) sunt prevazute doua perioade de transferuri: 12…

- Primul meci amical din cadrul stagiului de pregatire pe care Dinamo il efectueaza in Cipru, cu Aris Limassol, programat joi la Limassol, a fost amanat din cauza instabilitatii atmosferice, anunta gruparea bucuresteana. Partida cu Aris Limassol, ocupanta locului 13 in prima liga cipriota, se va disputa…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat ca din sezonul 2018-2019, meciurile din Liga 1 vor putea fi ascultate la postul de radio al Societatii Romane de Radiodifuziune. Anuntul integral de pe site-ul LPF: "In urma cererii de oferte nr. 1270 / 27.12. ...

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul este calificarea in play-off-ul Ligii I si a precizat ca formatia sa mai are "4 finale" de disputat in sezonul regulat, cu CSU Craiova, Concordia Chiajna, FCSB si Astra Giurgiu, pe care…

- Dinamo și-a anunțat programul de iarna. Reunirea este programata luni, 8 ianuarie. Sub conducerea antrenorului principal Vasile Miriuța, lotul dinamoviștilor se va reuni luni, 8 ianuarie 2018, in cantonamentul de la Saftica, pentru prima etapa a programului de pregatire stabilit de conducerea tehnica…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca va organiza o licitație pentru a cesiona drepturile de transmisie, din sezonul 2018-2019. Operatorii de radiodifuziune vor putea depune oferte in intervalul 8-12 ianuarie. O comisie din cadrul LPF va stabili ofertele calificate și va desemna operatorul caștigator…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, ca este surprinsa de reticenta presedintelui Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, fata de implementarea arbitrajului video din sezonul 2018-2019 al Ligii I. „Liga Profesionista de…

- E iures in vestiarul fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu! Jucatorii nu si-au primit salariile de aproape trei luni, iar antrenorul Edward Iordanescu nu stie cum sa le mai capteze atentia la antrenamente si chiar la jocuri. Astra a inceput greoi campionatul, date fiind plecarile masive din lot,…

- CSM Poli și-a incheiat parcursul din 2017 cu un succes in Copou, 3-1 cu ultima clasata Juventus Colentina, in etapa a 22-a a Ligii I la fotbal. Au marcat Platini (min. 11), Sin (29) și Cisse (50), respectiv Calințaru (26). * * Liga Profesionista de F otbal a anunțat modificari in privința program arii…