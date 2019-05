Stiri pe aceeasi tema

- Formația doljeana CSO Filiași a pierdut drastic, scor 1-4, partida disputata ieri seara, pe stadionul „Chimia“ din Ișalnița, in fața liderului Turris Turnu M[gurele, contd pentru etapa a 27-a de la Liga a III-a, seria 3. Oaspeții au deschis scorul ...

- Suspectata de unii parteneri de concurs ca nu și-ar apara corect șansele in meciul susținut vineri, pe stadionul „Chimia“ din Ișalnița, contra lui Atletic Bradu, CSO Filiași a demonstrat ca nu face jocurile nimanui. Trupa lui Mugur Gușatu s-a impus ...

- Formatia CSO Filiasi a fost la un pas de o surpriza neplacuta vineri, cand s-a impus cu dificultate pe „Chimia“ in fata ultimei clasate, Viitorul Domnesti, scor 2-1, iar capitanul Fabian Crusoveanu a recunoscut ca echipa nu a fost 100% ...

- Runda 21 de la Liga a III-a, seria 3, le-a priit formațiilor doljene CSO Filiași și Universitatea II Craiova, nu și lui FCU. Vineri, pe stadionul „Chimia“ din Ișalnița, CSO Filiași a caștigat chinuit, la penultima faza de poarta, impotriva ...

- Runda a 19-a s-a dovedit benefica pentru formatiile Doljului de la Liga a III-a, seria c, toate trei cunoscand succesul in confruntarile de astazi. Un meci nebun s-a disputat pe stadionul „Chimia“ din Isalnita, acolo unde CSO Filiasi a primit ...

- Divizionara C CSO Filiasi s-a impus in meciul sustinut astazi, pe stadionul „Chimia“ din Isalnita, scor 4-3, in compania echipei FC Pucioasa, intr-o partida contand pentru etapa a 17-a din Liga a III-a, seria 3. Acelasi scor s-a inregistrat si ...

- Divizionara C CSO Filiasi a inceput cu dreptul in returul Ligii a III-a, seria 3, reusind sa castige cu 4-3 partida sustinuta vineri, pe stadionul „Chimia“ din Isalnita, in fata formatiei Unirii Bascov, contand pentru etapa a 16-a. Meciul a ...