- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Mircea Rednic, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca pentru ca formatia pe care o pregateste sa pastreze sanse de calificare in play-off trebuie sa castige ultimele doua meciuri ale anului, cu Universitatea Craiova si Astra Giurgiu.…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa in care fundasul Renato Kelic si antrenorul Devis Mangia au prefatat derbiul Dinamo – Universitatea Craiova, programat sambata, de la ora 20.00, pe stadionul din Soseaua „Stefan cel Mare“ din Capitala. ...

- *** UPDATE ORA 21:10 Fotbal - Liga I: Meciul FCSB - FC Viitorul, amanat pentru luni din cauza cetii Partida dintre FCSB si FC Viitorul Constanta, programata duminica seara, pe Stadionul ''Nicolae Dobrin'' din Pitesti, in etapa a 19-a a Ligii I de fotbal, a fost amanata pentru luni…

- Universitatea Craiova și-a confirmat statutul de favorita in partida de la Chiajna și s-a impus cu scor 3-1, ieri seara, in fața Concordiei, inchizand etapa a 18-a a Ligii I. Jocul „leilor“ a oscilat pe perioada intalnirii, dar a fost ...

- Universitatea Craiova trimite cele mai multe suturi pe spatiul portii dintre echipele din Liga I, releva un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul doar meciurile disputate in campionat. Universitatea Craiova a trimis in medie 6,1 suturi pe spatiul portii in cele 15 partide…

- Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, in primul meci din etapa a 15-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin belarusul Aleksandr Karnitki (36), dar Universitatea…

- Dinamo Bucuresti si ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe au terminat la egalitate, 0-0, vineri seara, in Soseaua Stefan cel Mare, in primul meci din etapa a 10-a a Ligii I de fotbal. Dinamo nu a reusit victoria la primul sau meci in campionat cu antrenorul Claudiu Niculescu. Dinamo…