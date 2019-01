Fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona si-a exprimat joi sustinerea pentru presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, si a asigurat ca "in Venezuela guverneaza poporul", dupa ce Juan Guaido, reprezentant al opozitiei, s-a autoproclamat miercuri presedinte, informeaza EFE. "Nu ma voi schimba. Astazi, mai mult ca oricand, cu presedintele Nicolas Maduro", a scris fostul campion mondial pe Instagram. In trecut, actualul antrenor al echipei mexicane Dorados de Sinaloa si-a exprimat de multe ori sustinerea pentru predecesorul lui Maduro, Hugo Chavez. In 2017, Maradona a spus ca este "soldatul"…