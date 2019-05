Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a câștigat toate trofeele în Anglia, dupa ce s-a impus în finala FA Cup, scor 6-0, în fața celor de la Watford. "Cetațenii" au mai câștigat, Supercupa, Cupa Ligii și Premier League în acest sezon.Nicio echipa nu a mai reușit aceasta performanța…

- Manchester City și Watford se dueleaza azi, de la ora 19:00, in finala Cupei Angliei. Partida nu e televizata in Romania, dar poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. live de la 19:00 » Manchestetr City - Watford Click aici pentru live + statistici Echipele probabile: Manchester City: Ederson…

- Clubul de fotbal Watford intentioneaza sa faca apel impotriva cartonasului rosu primit duminica de Jose Holebas in meciul de campionat cu West Ham United (1-4), in speranta ca fundasul va avea drept de joc in finala Cupei Angliei, sambata, contra lui Manchester City, a indicat

- Clubul de fotbal Watford intentioneaza sa faca apel impotriva cartonasului rosu primit duminica de Jose Holebas in meciul de campionat cu West Ham United (1-4), in speranta ca fundasul va avea drept de joc in finala Cupei Angliei, sambata, contra lui Manchester City, a indicat antrenorul Javi Gracia,…

- Watford s-a calificat, duminica, dupa o pauza de 35 de ani, in finala Cupei Angliei la fotbal, in urma unei victorii dramatice reusite dupa prelungiri in fata echipei Wolverhampton Wanderers, cu scorul de 3-2, pe Wembley, in a doua semifinala a competitiei. Watford o va infrunta pe 18 mai pe Manchester…

- Manchester City s-a calificat in finala Cupei Angliei. "Citadinii" s-au impus in semifinale in fața lui Brighton Hove Albion cu scorul de 1-0.Singurul gol al partidei disputate pe stadionul Wembley din Londra a fost inscris in minutul 4 de brazilianul Gabriel Jesus.

- Mijlocașul lui Manchester City, Raheem Sterling(23), a facut un gest caritabil pentru elevii fostei sale școli, fotbalistul achiziționând nu mai puțin de 550 bilete pentru manșa tur de sâmbata din semifinalele Cupei Angliei, contra lui Brighton.Partida de pe Etihad Stadium nu a stârnit…

- Manchester City a surclasat-o pe Schalke 04 cu 7-0 pe teren propriu si s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Pentru City, care castigase si meciul tur, cu 3-2, au punctat Sergiuo Aguero (35 - penalty, 38), Leroy Sane (42), Raheem Sterling (56), Bernardo Silva…