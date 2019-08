Fundasul roman Lucian Goian a semnat un contract pe un an cu clubul indian Chennaiyin FC, a anuntat fotbalistul, marti, pe contul sau de Instagram. ''Sunt foarte fericit sa anunt ca am semnat o intelegere pe un sezon cu @chennaiyinfc. Sunt foarte incantat de acest lucru si astept cu nerabdare primul contact cu noua echipa, cu uimitorii fani ai lui Chennaiyin FC, la primul meci oficial de acasa'', a scris Goian. Lucian Goian (36 ani) a mai spus ca abia asteapta sa lucreze cu antrenorul englez John Gregory, ''un mare antrenor, care stie ce inseamna sa fii campion in ISL (Super…