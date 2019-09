Stiri pe aceeasi tema

Fotbalistul echipei Zalgiris, Liviu Antal, a inscris un gol in meciul castigat, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, formatia FK Panevezys, in etapa a XXIII-a a campionatului Lituaniei, anunța news.ro.

- Cristiano Ronaldo a marcat nu mai putin de patru goluri pentru nationala Portugaliei, care a surclasat Lituania cu 5-1, marti seara, in deplasare, in Grupa B a preliminariilor EURO 2020 la fotbal. Atacantul echipei Juventus a reusit un hat-trick in decurs de un sfert de ora (62, 65, 76).…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a terminat la egalitate, 2-2, cu NK Maribor, in deplasare, joi, in mansa secunda a play-off-ului Europa League la fotbal. Campioana Bulgariei s-a calificat in grupe dupa 0-0 in primul meci. Oaspetii…

- Atacantul roman Florin Andone a marcat un gol pentru Brighton and Hove Albion in meciul pe care echipa sa l-a castigat in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Watford, sambata, in prima etapa a campionatului de fotbal al Angliei. Andone a inscris in repriza secunda, la doar un minut dupa introducerea…

- Atacantul roman George Puscas a semnat, miercuri, un contract pe cinci ani cu echipa de fotbal Reading FC, a anuntat clubul din liga a doua engleza pe site-ul sau oficial. Puscas (23 ani) a efectuat vizita medicala inainte de a semna, suma pe care clubul din Albion o va achita gruparii…

- * Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a ratat accederea pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari, dupa ce a fost invinsa in ultimul tur al calificarilor de japoneza Misaki Doi cu 7-6 (1), 7-5. * Atacantul…

- Atacantul roman Liviu Antal a marcat doua goluri pentru echipa Zalgiris Vilnius, duminica, in meciul castigat cu scorul de 3-1 pe terenul formatiei FK Atlantas Klaipeda, in etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

- Atacantul roman Florin Andone poate juca mai bine ca in sezonul trecut, a declarat pentru cotidianul The Argus noul antrenor al echipei engleze Brighton, Graham Potter. Florin Andone, Jurgen Locadia si Alireza Jahanbakhsh sunt cei trei atacanti adusi in vara anului trecut de Brighton pentru…