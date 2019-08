Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o finala a Ligii Campionilor la fotbal (Liverpool ndash; Tottenham 2-0) fara prea multa sare si piper, tanara de 22 de ani Kinsey Wolanski a "aprins ostilitatile atunci cand i-a pacalit pe organizatori si a patruns aproape goala pe terenul din Madrid.

- Mo Salah a uitat de drama finalei din 2018, devenind al cincilea african ce inscrie intr-o finala de Liga si primul egiptean campion al Europei: "A contat mai mult jocul echipei decat individualitatile". Mo Salah a plans la Madrid, insa dupa finala cu Tottenham nu au mai fost lacrimile disperarii si…

- Liverpool a castigat finala Ligii Campionilor la fotbal, triumfand in partida de la Madrid cu o alta echipa din Anglia, Tottenham.Echipa pregatita de Jurgen Klopp s a impus cu 2 0, prin golurile marcate de Salah 2 din penalty si Origi 88 .In urma acestui succes, Liverpool si a adaugat in palmares al…

- Sezonul de fotbal european al cluburilor va atinge punctul culminant astazi, odata cu finala Ligii Campionilor intre doua echipe englezesti: Tottenham Hotspur si Liverpool. Meciul se joaca pe stadionul "Wanda Metropolitano" din Madrid,...

- "Nu ma vad ca un loser! Daca m-as considera astfel, am avea cu totii o problema", a declarat vineri Jurgen Klopp, antrenorul echipei de fotbal Liverpool, care va disputa sambata a treia sa finala de Liga Campionilor, dupa ce le-a pierdut pe primele doua, scrie AFP. "(...) suntem aici ca…

- Liverpool a confirmat vineri ca atacantul brazilian Roberto Firmino va fi prezent pe teren sambata, la Madrid, in finala Ligii Campionilor, in partida cu Tottenham. In schimb, conform clubului, va lipsi Naby Keita, din cauza unei accidentari. Pe banca de rezerve se va afla si un tanar…

- Premier League s-a incheiat, insa 4 dintre formațiile din primul eșalon al fotbalului englez sunt inca implicate in competițiile europene. Chelsea și Arsenal se vor confrunta in finala Europa League de pe 29 mai de la Baku, in timp ce Liverpool și Tottenham se vor duela pe 1 iunie la Madrid in cadrul…