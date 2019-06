Stiri pe aceeasi tema

- Tottenham Hotspur și FC Liverpool se vor infrunta astazi in finala Ligii Campionilor, pe stadionul “Wanda Metropolitano” din Madrid. Liverpool are cinci trofee in palmares, in timp ce Hotspur este pentru prima data in finala. Ultimele trei ediții au fost caștigate de Real Madrid, dar acum e cert ca…

- Sezonul de fotbal european al cluburilor va atinge punctul culminant astazi, odata cu finala Ligii Campionilor intre doua echipe englezesti: Tottenham Hotspur si Liverpool. Meciul se joaca pe stadionul "Wanda Metropolitano" din Madrid,...

- Pe 1 iunie, de la ora 22:00, arena "Wanda Metropolitano"din Madrid gazduiește finala UEFA Champions League. Duelul 100% englezesc dintre Tottenham și Liverpool promite o atmosfera incendiara in capitala Spaniei, dupa ce ambele rivale din Premier League au obținut dramatic calificarea in ultimul act.…

- Atacantul Harry Kane (Tottenham Hotspur) a intrat in faza finala de recuperare dupa accidentarea de la glezna si antrenorul Mauricio Pochettino este optimist in privinta sanselor internationalului englez de a evolua in finala Ligii Campionilor de la Madrid (1 iunie), relateaza Reuters. …

- Tottenham Hotspur il va avea pe antrenorul Mauricio Pochettino pe banca in meciul din finala Ligii Campionilor, dupa ce tehnicianul argentinian a primit o suspendare de un meci, aplicarea ei fiind insa amanata de UEFA. Pochettino a fost sanctionat pentru intarzierea cu care echipa sa s-a…

- FC Liverpool si Tottenham Hotspur, finalistele Ligii Campionilor la fotbal, vor primi cate 16.613 bilete pe stadionul Wanda Metropolitano, gazda ultimului act al competitiei europene intercluburi din 1 iunie,...

- Liverpool - Tottenham, finala Ligii Campionilor 2019, se va disputa pe 1 iunie, pe arena Wanda Metropolitano din Madrid. Dupa ce Liverpool a reușit s-o elimine incredibil pe FC Barcelona, Tottenham a reușit o alta minune. ”Spurs” s-a calificat incredibil in finala Ligii Campionilor 2019, dupa ce a invins-o…

- FC Barcelona a facut un pas important spre finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Liverpool cu scorul de 3-0 (1-0), miercuri seara, pe teren propriu, in in prima mansa a semifinalelor. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Daniela Juncu)