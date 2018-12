Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul columbian Radamel Falcao vrea sa plece de la AS Monaco si a fost oferit celor de la Real Madrid, scrie cotidianul Marca, scrie news.ro.Atacantul ar vrea sa plece in perioada de mercato de iarna, care incepe la 1 ianuarie, din cauza rezultatelor slabe ale echipei. Citește și:…

- Montpellier a castigat, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (0-0), partida disputata cu Olympique Marseille, in etapa a XII-a a campionatului francez, Ligue 1.Gazdele s-au impus prin golurile marcate de Laborde '51 si '62 si Lasne '70. In urma acestui rezultat, Montpellier…

- Paris Saint-Germain, impulsionata de intrarea lui Kylian Mbappe, a invins-o in deplasare pe rivala Olympique Marseille cu scorul de 2-0, duminica, in etapa a 11-a a campionatului de fotbal al Frantei. PSG a egalat astfel un record detinut de echipa engleza Tottenham, care a reusit 11 victorii consecutive…

- Echipa de fotbal Olympique Lyon a revenit pe podium in campionatul Frantei, Ligue 1, dupa victoria de vineri seara, de acasa, din prologul etapei a 10-a, contra celor de la Nimes, 2-0 (1-0). Golurile au fost reusite de Moussa Dembele (24) si Memphis Depay (90). Succesul gruparii…

- Echipa de fotbal AS Monaco urmeaza sa-l concedieze pe antrenorul Leonardo Jadim, sub conducerea caruia a castigat titlul de campioana a Frantei in 2017, au anuntat surse apropiate de clubul din Principat, citate de AFP. Principalul favorit la succesiunea lui Jardim pe banca tehnica a monegascilor…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: AC Milan este neinvinsa in ultimele cinci meciuri din Serie A, dar punctele pierdute cu ocazia a trei remize fac ca echipa sa fie intr-o zona de mijloc a clasamentului. Milanezii au azi o șansa importanta de a iși adauga trei puncte la total, intalnind ultima clasata…

- Formatia AS Monaco a incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-1), partida disputata, vineri, pe teren propriu, cu Nimes, in etapa a VI-a a campionatului francez de fotbal, Ligue 1.Oaspetii au dechis scorul, in mnutul 19, prin Briancon, apoi Radamel Falcao a egalat, in minutul 27. Cu sase…