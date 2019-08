Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a fost invinsa de formatia elena AEK Atena cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in prima mansa a turului al treilea preliminar al Europa League la fo...

- Antrenorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Csaba Laszlo, a fost suspendat, miercuri, doua jocuri de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa ce a fost eliminat al meciul cu FC Viitorul (2-2), din etapa a patra a Ligii I. Csaba Laszlo a primit si o amenda de 360 de lei dupa…

- Atat apelul, cat si decizia de suspendare a executarii sanctiunii dictate impotriva echipei de fotbal Universitatea Craiova de a juca fara spectatori urmatoarele trei meciuri europene au fost respinse de catre Comisia de Apel a UEFA, a anuntat, miercuri, clubul din Banie pe pagina sa de Facebook. Clubul…

- FC Viitorul leads the rankings of the 2019-2020 Football League I after the 3rd round of the matches that took place Friday to Monday: Here are the results: CSM Poli Iasi - Academica Clinceni 2-0 (0-0) FC Voluntari - AFC Astra Giurgiu 1-2 (1-1) CS Gaz Metan Medias - ACS Sepsi…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a stabilit brigada care va oficia intalnirea dintre Universitatea Craiova și Academica Clinceni, programata maine, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in prima runda a sezonului 2019/2020 al Ligii I. Astfel, centralul intalnirii din Banie va fi Marian Barbu,…

- * Astra Giurgiu a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-2 (2-1), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 10-a, ultima a fazei play-off a Ligii I de fotbal. * Petrolul Ploiesti a invins-o acasa pe ACS Poli Timisoara cu scorul de 1-0 (0-0), luni, in etapa a 36-a a…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal (FRF) l-a suspendat, miercuri, doua jocuri pe fundasul Florin Acsinte, de la FC Hermannstadt, eliminat in finalul meciului cu Concordia Chiajna (1-0), din etapa a 9-a a fazei play-out a Ligii I. Acsinte, care a primit doua cartonase galbene…