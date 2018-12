Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a caștigat la limita, scor 1-0, partida susținuta duminica, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in compania Dunarii Calarași, contand pentru etapa a 17-a a Ligii I. Alb-albaștrii au marcat prin Alex Mateiu, care a șutat puternic de la 25 ...

- Universitatea Craiova trimite cele mai multe suturi pe spatiul portii dintre echipele din Liga I, releva un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul doar meciurile disputate in campionat. Universitatea Craiova a trimis in medie 6,1 suturi pe spatiul portii in cele 15 partide…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 3-0 (0-0), vineri seara, in deplasare, in primul meci din etapa a 14-a a Ligii I de fotbal. Universitatea s-a impus prin golurile marcate de Alexandru Mateiu (47), Alexandru Mitrita (53) si Elvir Koljic (69). Poli Iasi a jucat din minutul…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, luni, programul etapei a XII-a a Ligii I, care se va desfasura in perioada 19 octombrie – 22 octombrie, informeaza news.roProgramul partidelor este urmatorul: Vineri, 19 octombrie Ora 18.00 FC Voluntari – CS Concordia Chiajna…

- FCSB a invins-o pe Dunarea Calarasi cu scorul de 2-0 (2-0), duminica seara, pe teren propriu, la Voluntari, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii I de fotbal. ''Ros-albastrii'' s-au impus prin golurile marcate de Dennis Man (8) si Florin Tanase (45 - penalty). Dunarea a avut cateva ocazii…

- Liga Profesionista de Fotbal a emis azi un comunicat legat de meciul FCSB - Dunarea Calarași, care se va juca duminica, de la ora 21:00. Potrivit LPF, meciul dintre liderul Ligii 1 și nou-promovata antrenata de Dan Alexa se va juca la Voluntari, acolo unde a avut loc și meciul FCSB - FC Botoșani 2-2.…