Politehnica Iasi a remizat pe teren propriu cu Chindia Targoviste, scor 2-2, vineri, in primul meci din etapa a 7-a a Ligii I de fotbal. Echipa ieseana, neinvinsa in acest campionat, a avut rapid un avantaj de doua goluri. Loshaj a deschis scorul la finalul primului sfert de ora, cu un sut de la 15 metri. Loshaj este autorul golului victoriei in partida cu FCSB (2-1). Horsia, lansat in adancime, a majorat diferenta in min. 23. Chindia a revenit rapid, prin golul din min. 28 al lui Negut, ce a fructificat o centrare de pe dreapta a lui Martac. Negut, care a marcat si in etapa precedenta (3-2 cu…