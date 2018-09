Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan Medias a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ely Fernandes...

- GAZ METAN vs POLI IAȘI 1-0 A inscris: Ely Fernandes 90+1 Echipa din Mediaș primise o lovitura de la 11 m /in minutul 17/, ca urmare a faptului ca fundașul Gallego a lovit mingea, cu mana, in careul propriu; Marius Constantin, care și-a asumat raspunderea executarii penalty-ului, a șutat imprecis și…

- Astra Giurgiu a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 9-a a Ligii I de fotbal. Astra a deschis scorul prin congolezul Dylan Bahamboula (40) si s-a desprins dupa pauza, prin ''dubla'' lui Nelut Rosu (63, 75), dupa…

- FC Viitorul Constanta a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, la Ovidiu, in ultimul meci din etapa a 8-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ianis Hagi (29 - penalty), dupa un fault comis asupra sa de fundasul Claudiu Pamfile. …

- Gaz Metan Medias a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-1), echipa CS Universitatea Craiova, in etapa a opta a Ligii I. Patru lovituri de la 11 metri au fost acordate in acest meci, din care trei pentru echipa craioveana.Pentru Gaz Metan au marcat Marius Constantin (12, penalti),…

- Universitatea Craiova si Politehnica Iasi au terminat la egalitate, 0-0, luni seara, in Banie, in ultimul meci din prima etapa a Ligii I de fotbal. Universitatea si-a creat numeroase ocazii de gol, dar nu a reusit sa fructifice. Echipa antrenata de Devis Mangia nu a castigat niciunul din cele doua meciuri…

- Prima etapa a Ligii I, programata in jurul datei de 21 iulie, este urmatoarea: Astra Giurgiu – FCSB; CSU Craiova - CSM Politehnica Iasi; AFC Hermannstadt - Sepsi Sfantu Gheorghe; CFR Cluj - FC Botosani; FC Viitorul - Dunarea Calarasi; Gaz Metan Medias - Concordia Chiajna; FC Dinamo - FC Voluntari.

- FCSB s-a incalzit greu in amicalul disputat impotriva lui Club Brugge. Belgienii au deschis scorul inca din minutul 5, dar Felipe Teixeira a restabilit egalitatea in repriza a doua. FCSB a fost aproape sa castige meciul, dar Florin Tanase a ratat un penalty obtinut de Morutan cu un sfert de…