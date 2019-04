Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Viitorul a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii I. Lovitura de start a fost data de celebrul Rivaldo, al carui fiu este legitimat la gruparea constanteana. Ianis Hagi i-a oferit fostului…

- Fostul mare jucator brazilian Rivaldo a dat startul simbolic al meciului FC Viitorul CSU Craiova, care se disputa in aceasta seara la Ovidiu, in etapa a treia turneului play off din Liga 1.Legenda fotbalului mondial a venit la meci pentru a fi alaturi de fiul sau, atacantul Rivaldinho, care joaca la…

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Rivaldinho și Ianis Hagi au colaborat la golul de 2-1, iar la final și-au expus obiectivele: locul 3 in play-off și trofeul Cupei Romaniei. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra…

- Victoria pe care Viitorul a obtinut-o in fata FCSB-ului, 2-1 pe Arena Nationala, si infrangerea trupei lui Hagi, 0-1 la Ovidiu cu CFR Cluj, i-au scos din minti pe fanii vicecampioanei Ligii 1 Betano.Duminica, 17 martie, la meciul cu Astra, Peluza Ros-Albastra i-a injurat ca la usa cortului…

- Fotbalistul echipei Sepsi, Ousmane Viera, a declarat luni seara, la Digi Sport, ca i-a cerut iertare lui Ianis Hagi dupa faultul dur de la meciul cu FC Viitorul, el mentionând ca îi pare foarte rau, potrivit News.ro."Înainte de a începe, vreau sa îmi cer scuze…

- Universitatea Craiova a inceput miniretul Ligii I cu o remiza, scor 0-0, la Ovidiu, cu FC Viitorul, dar nu a lasat o impresie prea buna, avand multe momente in care a parut surprinsa in defensiva și nu a convins nici ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor a desemnat brigada care va oficia intalnirea dintre FC Viitorul și Universitatea Craiova, programata astazi, de la ora 20.00, la Ovidiu – Constanța, din etapa a 22-a a Ligii I. Astfel, confruntarea va fi condusa de ...

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul U Craiova, din cadrul etapei…