FC Botosani a remizat acasa cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, scor 1-1 (0-0), vineri, in primul meci al etapei a 12-a a Ligii I de fotbal.



Sepsi a fost mai periculoasa in prima repriza si a deschis scorul dupa noua minute din actul secund, cand Vasvari a transformat un penalty. Veteranul Mihai Roman, introdus in min. 58, a egalat in min. 84, dupa o pasa gresita a lui Kilyen.



Gazdele au presat in ultima jumatate de ora, fara sa aiba multe ocazii clare pana la reusita lui Roman. Fiecare echipa a ratat o ocazie mare in minutele de prelungire.



Sepsi OSK are trei egaluri…