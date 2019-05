Gaz Metan Medias a invins-o in deplasare pe Dunarea Calarasi, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, in deplasare, in etapa a 13-a a fazei play-out in Liga I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de portughezul Yazalde Gomes (87). Dunarea a jucat din min. 77 in zece oameni, Gabriel Iancu fiind eliminat pentru doua cartonase galbene. Gaz Metan si-a creat mai multe ocazii clare de gol, avand si doua bare, prin Mario Rondon (53, 71). Dunarea ocupa antepenultimul loc, care duce la baraj, cu 25 puncte, in timp ce pe ultimele doua pozitii, retrogradabile, se afla FC Hermannstadt, 24 puncte,…