- Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, vineri seara, ca FC Viitorul ar fi meritat sa castige meciul cu Astra Giurgiu, scor 1-1, din etapa a XXIII-a a Ligii I. "Meritam sa castigam, important e ca am produs fotbal, ca am incercat sa facem un joc bun. Ianis are nevoie de multe meciuri, a ajutat echipa,…

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- Primul esalon fotbalistic se reia astazi cu primele doua meciuri ale etapei a 23-a. Deschiderea va fi facuta pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, acolo unde se vor afla fata-n fata ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si ACS Poli Timisoara. Echipa lui Ionut Popa s-a intarit cu cinci jucatori in pauza de…

- Liga 1 se reia cu CFR Cluj in postura de lider, la 2 puncte in fața celor de la FCSB. CSU Craiova sta pe aproape, la 6 puncte de lider și la 4 de FCSB. Dupa 26 de etape incepe play-off-ul, in care punctele se injumatațesc. DINAMO FCSB. S-au stabilit data si ora derby-ului Dinamo - FCSB din…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine astazi primul meci oficial din 2018, la club dandu se totodata startul unei noi strategii, in care se va pune accent si mai mare pe tineri Aflata pe locul sase in clasament, cu 34 de puncte, echipa constanteana intalneste diseara, in etapa a 23 a a Ligii 1, de…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca are ca obiectiv castigarea tuturor punctelor in cele 4 meciuri ramase din sezonul regulat al Ligii 1, prima partida fiind cea cu Astra Giurgiu, de vineri seara. ''Astra este o echipa foarte buna, organizata,…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul Astra Giurgiu, din etapa…

- FC Viitorul Constanta, campioana en titre a Romaniei la fotbal, a terminat la egalitate cu formatia rusa FC Rostov, 1-1 (1-0), luni, intr-un meci amical din cadrul cantonamentului de la Belek (Turcia). FC Viitorul a deschis scorul prin olandezul Mailson Lima (13), potrivit site-ului oficial…

- CS Universitatea Craiova o va intalni pe Dinamo Bucuresti in capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti desfasurate joi la casa Fotbalului. Meciul va avea loc in Banie, pe terenul echipei mai slab clasate in editia trecuta de campionat.…

- CSU Craiova va intalni pe teren propriu pe FC Dinamo, iar FCSB va evolua in deplasare cu AFC Hermannstadt, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, s-a stabilit, joi, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului, anunța News.ro.Partidele din aceasta faza sunt urmatoarele:…

- Meciurile din cadrul sferturilor se stabilesc prin tragere la sorti, iar echipele participante sunt repartizate intr-o singura urna. Cele opt formatii calificate in aceasta faza a competitiei sunt FCSB, Astra Giurgiu, CS Universitatea Craiova, Dinamo Bucuresti, Gaz Metan Medias, CSM Poli Iasi, FC…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul este calificarea in play-off-ul Ligii I si a precizat ca formatia sa mai are "4 finale" de disputat in sezonul regulat, cu CSU Craiova, Concordia Chiajna, FCSB si Astra Giurgiu, pe care…

- Viitorul s-a reunit. Campioana en titre și-a reluat pregatirile, duminica seara, dupa aproximativ trei saptamani de vacanta, pentru partea a doua a sezonului competitional. Luni dimineata, fotbaliștii lui Gica Hagi vor efectua vizita medicala la Centrul Medical Iowemed. Primul antrenament din 2018 este…

- CSM Poli și-a incheiat parcursul din 2017 cu un succes in Copou, 3-1 cu ultima clasata Juventus Colentina, in etapa a 22-a a Ligii I la fotbal. Au marcat Platini (min. 11), Sin (29) și Cisse (50), respectiv Calințaru (26). * * Liga Profesionista de F otbal a anunțat modificari in privința program arii…

- * Astra Giurgiu – FC Botosani 2-1 (1-0). Ionita ("9 – penalty), Belu ("85) / Roman ("63 – penalty). Astra a avut un start bun de meci, concretizat prin golul lui Ionita din penalty, insa odata cu eliminarea lui Abang ("30 – fault la Burca) a inceput sa sufere. Moldovenii au dominat copios, au egalat…

- Antrenorul Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Eugen Neagoe, a declarat vineri ca echipa sa are moralul foarte bun dupa victoria din meciul cu Poli Iasi si spera sa castige partida cu FC Voluntari, care se va disputa luni, in cadrul celei de-a 22 etape a Ligii I de fotbal. "Venim dupa un joc castigat,…

- Astra Giurgiu a facut un pas important spre play-off dupa ce s-a impus, vineri, pe teren propriu, impotriva celor de la FC Botosani, intr-un meci din etapa a XXII-a a Ligii 1. Echipa lui Edi Iordanescu a jucat in inferioritate numerica din minutul 30.

- Cornel Sfaiter, presedintele FC Botosani a declarat ca echipa pregatita de Costel Enache are forta de a castiga meciul de vineri din runda a XII-a a Ligii I cu Astra Giurgiu.Oficialul gruparii locale sustine ca in ciuda celor doua esecuri cu Chiajna si FCSB, ambele pierdute cu scorul de 3-0, atmosfera…

- Echipa din Copou a deschis scorul in min. 24, in urma unui autogol al lui Thiaw, care a alunecat și a trimis in proprie poarta dupa centrarea lui Andrei Cristea. * * Dupa victoriile fostei campioane Astra Giurgiu și actualei campioane Viitorul Constanța, dar și a infrangerii de aseara a lui FC Botoșani,…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul Concordia Chiajna, din etapa…

- CFR e neinvinsa de cinci etape, dar Popa nu e impresionat: ”Ii batem sigur” Echipa lui Dan Petrescu va primi vizita lui ACS Poli Timișoara, sambata, in etapa cu numarul 21 din Liga 1. Antrenorul banațenilor, Ionuț Popa, se gandește inca de acum la duelul cu ”feroviarii”. CFR nu are amintiri placute…

- SEPSI-DINAMO LIVE VIDEO DOLCE SPORT. In tur, Dinamo a avut mari emotii in a o invinge pe Sepsi, 1-0, dupa un penalty contestat. Pe de alta parte, Dinamo a avut rezultate mai bune in deplasare in acest sezon. Partida va fi una importanta pentru ambele echipe. „Gazdele” ocupa locul de baraj…

- CSM Poli Iași a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reușit de Andrei Cristea (68), cu un șut din unghi. Cristea fusese introdus pe teren în minutul…

- Hermannstad, Astra Giurgiu si FCSB sunt ultimele echipe care s-au calificat in sferturile de finala ale editiei 2017-2018 a Cupei Romaniei, unde in urma rezultatelor obtinute in jocurile din optimile de finala care au avut loc marti si miercuri au mai acces A CSM Poli Iasi, CSU Craiova, FC Botosani…

- Joi a acces in sferturi si Hermannstadt. Marti s-au calificat CSM Poli Iasi, CS Universitatea Craiova si FC Botosani, iar miercuri Gaz Metan Medias si Dinamo. Ultima partida din optimile de finala, ACS Poli Timisoara – FCSB, este programata la ora 21.30.

- Liderul ligii secunde AFC Hermannstadt s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins, joi, la Sibiu, cu scorul de 2-0, echipa aflata pe ultimul loc in Liga 1, Juventus Bucuresti. Divizionara secunda s-a impus gratie autogolului lui Ovidiu Morariu, din minutul…

- Formatia de esalon secund Hermannstadt s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi, pe teren propriu, de Juventus Bucuresti, scor 2-0. Golurile au fost marcate de Morariu ’59 (autogol) si Tatar ’67.Partidele Chindia Targoviste – Astra Giurgiu si ACS Poli…

- Mijlocasul formatiei CSM Poli Iasi, Ionut Cioinac, a fost pedepsit cu patru etape de suspendare si amenda de 5.000 de lei de Comisia de Disciplina a FRF, pentru eliminarea din meciul cu Dinamo, in timp ce antrenorul secund Eugen Trica s-a ales cu suspendare de cinci jocuri si 4.360 de lei amenda.…

- Etapa a 19-a a Ligii I la fotbal se incheie diseara, cu meciul dintre liderul clasamentului, CFR Cluj, și nou-promovata Sepsi Sf.Gheorghe, programat de la ora 20:45. Vicecampioana FCSB a cedat aseara la Giurgiu, cu 0-2 in fața fostei campioane Astra, in timp ce Gaz Metan Mediaș și FC Voluntari au terminat…

- ACS Poli Timișoara a reusit, sambata, la Ovidiu, sa smulga un aproape incredibil 1-1 cu Viitorul Constanta, intr-un meci din cadrul etapa a 19-a a Ligii I de fotbal. Campioana a deschis scorul prin Cristian Ganea (25), Poli egaland prin Alexandru Ciucur (66). Aurelian Chițu (FC Viitorul) a avut o bara…

- Dinamo a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa CSM Poli Iasi, intr-un meci din etapa a XIX-a a Ligii I, in care de la oaspeti au fost eliminati doi jucatori. Au marcat Steliano Filip '8 si Paul Anton '52 (penalti) pentru Dinamo, respectiv Platini '41 pentru oaspeti, conform…

- FC Viitorul Constanța a terminat la egalitate cu ACS Poli Timișoara, 1-1, sambata, la Ovidiu, intr-un meci din cadrul etapa a 19-a a Ligii I de fotbal. Campioana a deschis scorul prin Cristian Ganea (25), Poli egalând prin Alexandru Ciucur (66). Aurelian Chițu (FC Viitorul)…

- Juventus Bucuresti - Concordia Chiajna 0-5. Golurile au fost marcate de Cristescu '3, '90+2, Deaconu '38, Bumba '86 si Bud '90+1.0-1: Cristescu a deschis scorul din sase metri, reluand in plasa mingea respinsa de Draghia la un sut al unui jucator al oaspetilor.0-2: Deaconu a marcat…

- Liga I Etapa a 19-a: vineri, 24 noiembrie: ora 18.00: Juventus – Concordia, ora 20.45: FC Botoșani – Universitatea Craiova; sambata, 25 noiembrie: ora 18.00: FC Viitorul – ACS Poli Timișoara, ora 20.45: Dinamo – Poli Iași; duminica, 26 noiembrie: ora ...

- CSM Poli Iași a invins-o aseara in Copou, cu 1-0, pe FCSB, vicecampioana Romaniei și liderul la zi al Ligii I, prin reușita mijlocașului Panțaru (min. 47). Trupa lui Flavius Stoican, ce a urmarit meciul din tribune, fiind suspendat dupa eliminarea de la Cluj, a jucat de la egal la egal cu mai titratul…

- Liga I Etapa a 18-a: vineri – ora 18.00: ACS Poli Timisoara – FC Botosani, ora 20.45: Poli Iasi – FCSB; sambata – ora 16.00: Sepsi Sfantu Gheorghe – Gaz Metan Medias, ora 19.00: Universitatea Craiova – Juventus Bucuresti; duminica ...

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca formația CSM Poli Iași are jucatori care pot face diferența, precum Andrei Cristea, Jo Santos, Platini și Pedro Mendes, și de aceea se așteapta la un meci foarte greu. "Întâlnim…

- Selectionata de tineret a României a terminat la egalitate cu echipa similara a Portugaliei, 1-1 (0-1), vineri seara, la Ovidiu, în Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019. Tricolorii au remizat cu favorita grupei, la capatul unui…

- Federatia Romana de Fotbal si televiziunile care au drepturile TV ale Cupei Romaniei au stabilit programul jocurilor optimilor de finala, meciuri stabilite prin tragere la sorti inca din 2 noiembrie. Cele opt partide in care se regasesc 10 cluburi din Liga 1, patru din Liga 2 si doua din Liga 3…