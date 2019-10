Chindia Targoviste a terminat la egalitate cu Gaz Metan Medias, 1-1 (0-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 14-a a Ligii I de fotbal. Gaz Metan a deschis scorul prin Sergiu Bus (64), dar Chindia a egalat pe final, prin Andrei Pitian (86), cu o lovitura de cap. Oaspetii au terminat meciul in zece oameni, dupa ce italianul Roberto Romeo a primit al doilea cartonas galben in minutele aditionale, dar Gaz Metan a ratat victoria la ultima faza de atac. Gaz Metan a avut o bara, prin Darius Olaru (38). In tur, scorul a fost de asemenea egal, 2-2. Chindia are o singura infrangere in…