- Chindia Targoviste a castigat la limita meciul cu Astra Giurgiu din etapa a 11-a a Ligii 1, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de catre Vadim Rata (26 de ani), in minutul 83, cand mingea a fost deviata de catre Constantin Dima (20 de ani). gsp.ro

- Chindia Targoviste a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 0-0, sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a noua a Ligii I de fotbal. Atacantul Goran Karanovic (Sepsi OSK) a ratat un penalty in min. 48, sutul sau fiind aparat de Mihai Aioani. Ambele echipe si-au creat ocazii…

- CFR Cluj s-a impus cu 4-1 în fața nou-promovatei Chindia Târgoviște, pe stadionul Ilie Oana din Ploiești, într-un meci din etapa a patra a Ligii 1. Echipa lui Dan petrescu a fost condusa cu 1-0 pâna în minutul 49.Neicuțescu a deschis tabela de marcaj în minutul…

- Politehnica Iasi a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Cosmin Frasinescu (43). Iesenii au avut ocazii de gol prin Andrei Cristea (12, 42),…

- FC Viitorul Constanta a invins nou-promovata Chindia Targoviste cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, in deplasare, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, intr-un meci din Liga I de fotbal. FC Viitorul a obtinut a doua sa victorie din acest campionat prin golul marcat…

- Deținatoarea Cupei Romaniei, FC Viitorul, și-a adjudecat și Supercupa, dupa ce s-a impus la limita, scor 1-0, in fața campioanei CFR Cluj. Unicul gol al meciului disputat in aceasta seara pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești (7218 spectatori) a fost marcat de Andrei Artean, in minutul 86. CFR Cluj:…

- Echipa de fotbal FC Viitorul a castigat in premiera Supercupa Romaniei dupa ce a invins-o pe campioana en titre CFR Cluj cu 1-0 (0-0), sambata seara, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti. FC Viitorul isi completeaza astfel palmaresul dupa titlul de campioana, Cupa Romaniei si cu cel de-al treilea trofeu…