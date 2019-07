Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a facut un pas mare spre turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia armeana Alaskert FC cu scorul de 3-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Academiei FFA din Erevan, in prima mansa a turului al doilea preliminar. Vicecampioana Romaniei a facut diferenta in ultima…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Andone, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Erevan, ca Alaskert, adversara de joi, din prima mansa a turului doi preliminar al Europa League, este disciplinata tactic, fara insa sa pronunte numele echipei armene. "Am vazut adversara…

- FCSB s-a calificat fara emotii in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins echipa moldoveana Milsami Orhei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, in deplasare, in mansa a doua a turului intai preliminar al Europa League la fotbal. Vicecampioana Romaniei, care…

- Universitatea Craiova s-a calificat in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins formația azera Sabail FK cu scorul de 3-2 (1-0). Universitatea a caștigat cu același scor ca la Baku. min. 24 – Kelic (24) a trimis in bara din unghi min. 28 – Barbuț a reluat cu […] Source

- Saptamana trecuta, FCSB a invins pe teren propriu cu 2-0 pe Milsami Orhei, in primul tur preliminar al Ligii Europa și vizeaza calificarea in turul al doilea preliminar. Florin Tanase a fost cel care a marcat ambele goluri in partida disputata la Giurgiu. La meciul de la Orhei (ora 20.00, Pro TV),…

- Formatia armeana Alaskert FC si echipa maghiara Honved Budapesta au obtinut victorii cu scorul de 3-1, joi, pe teren propriu, in prima mansa din turul intai preliminar al Europa League la fotbal. Alaskert a dispus cu 3-1 de Makedonija Skopje (Macedonia de Nord), la Erevan, prin golurile marcate de Nikita…

- FCSB a invins echipa moldoveana Milsami Orhei cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, in prima mansa a turului intai preliminar al Europa League la fotbal. Vicecampioana Romaniei s-a impus prin golurile marcate de Florin Tanase (12, 56) si…

- Chelsea s-a calificat in finala Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce a invins formaþia germana Eintracht Frankfurt cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, la Londra, in manșa a doua a semifinalelor competi]iei, terminata la egalitate, 1-1, dupa prelungiri. Chelsea a ob]inut biletul pentru…