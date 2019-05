Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona și Liverpool au impreuna zece trofee in cea mai importanta competiție intercluburi din Europa, iar spectacolul și suspansul vor fi cu siguranța la cote inalte. Barcelona și Liverpool se intalnesc dupa 12 ani intr-un meci oficial, in prima manșa a semifinalelor Champions League. Trupa lui Valverde…

- Argentinianul Lionel Messi, autorul unei ''duble'' pentru FC Barcelona in partida cu Manchester United (3-0), disputata marti seara pe Camp Nou, in mansa secunda a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, a ajuns la 10 goluri marcate in actuala editie a celei mai importante competitii…

- FC Barcelona s-a calificat fara probleme in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a invins-o pe Manchester United cu scorul de 3-0 (2-0), pe Camp Nou, in returul sferturilor de finala. Barca, invingatoare si in tur, cu 1-0, s-a impus prin golurile marcate de Lionel Messi (16,…

- FC Barcelona s-a calificat fara probleme in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a invins-o pe Manchester United cu scorul de 3-0 (2-0), pe Camp Nou, in returul sferturilor de finala. Barca, invingatoare si in tur, cu 1-0, s-a impus prin golurile marcate de Lionel…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi i-a raspuns rivalului Cristiano Ronaldo, dupa tripla reusita de portughez pentru Juventus Torino, printr-o dubla marcata miercuri seara in tricoul echipei FC Barcelona, care a surclasat-o cu 5-1 pe Olympique Lyon in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor.…

- Atacantul franco-malian Moussa Marega, autorul celui de-al doilea gol al lui FC Porto in partida cu AS Roma (scor 3-1 dupa prelungiri), a urcat pe locul secund in clasamentul marcatorilor din actuala editie a Ligii Campionilor la fotbal, egalandu-i pe Lionel Messi (FC Barcelona) si Dusan Tadic (Ajax…

- Sarbul Dusan Tadic, autorul celui de-al treilea gol al lui Ajax Amsterdam in partida castigata cu 4-1 pe terenul lui Real Madrid, in mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, l-a egalat pe argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) in ierarhia marcatorilor actualei editii a…

- Actiunile echipei italiene de fotbal Juventus Torino au scazut cu peste 9 procente la Bursa din Milano, dupa infrangerea suferita pe terenul formatiei spaniole Atletico Madrid (0-2), miercuri seara, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza AFP. Considerata una dintre favoritele…