Fotbal – Liga a III-a: Minerul Baia Mare pregatita sa isi ia revansa in fata formatiei ACS Sticla Ariesul Turda

Etapa cu numarul 25 a Ligii a III-a, seria V, readuce formatia baimareana Minerul Baia Mare pe teren propriu, unde va lupta pentru cele 3 puncte impotriva celor de la ACS Sticla Ariesul Turda. Partida are loc vineri, 26 aprilie, cu incepere de la ora 17:00 pe Stadionul Viorel Mateianu si va fi arbitrata de Varzan Aurel, asistenti Doarvoas Claudiu si Talpos Marius, observatori Papp Ioan si Albon Teodora. “Ne asteapta o partida dificila in care avem de luat o revansa fata de cei din Turda. Nu am uitat modul in care am fost tratati in jocul tur. Vrem sa facem un joc bun si sa castigam cele 3 puncte…