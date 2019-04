Fotbal – Liga a III-a: Minerul Baia Mare lupta pe teren propriu pentru a ramane pe podium

Stiri pe aceeasi tema

- Minerul Baia Mare se pregateste de o confruntare in deplasare la AFC Harman, sambata, 30 martie, de la ora 15:00, meci care va conta pentru etapa cu numarul 20 a seriei a V-a a Ligii a III-a de fotbal. In partida tur, galbenii-albastri au reusit sa obtina victoria pe teren propriu cu scorul de 1-0.…

- Echipa antrenata de Dorin Toma se pregateste pentru un nou meci pe teren propriu in care va intalni formatia CS Gaz Metan Medias 2, in cadrul celei de-a XIX-a etape. Partida are loc sambata, 23 martie, cu incepere de la ora 15.00, pe Stadionul Municipal „Viorel Mateianu”. Din lot vor lipsi Sorin Serban…

- * FCSB a invins-o in deplasare pe Astra Giurgiu cu scorul de 2-0 (2-0), duminica, intr-o partida din etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Vicecampioana a transat soarta partidei intr-un interval mai mic de cinci minute, prin golurile marcate de Harlem Gnohere (29)si Iulian Cristea (32).…

- Etapa cu numarul 18 al seriei a V-a a Ligii a III-a ne aduce derby-ul etapei. Minerul Baia Mare va intalni in deplasare formatia ACS Fotbal Comuna Recea, sambata, 16 martie, de la ora 15:00 pe Stadionul din Recea. In partida tur galbenii-albastri au reusi sa pastreze cele 3 puncte puse la bataie, castigand…

- Minerul Baia Mare s-a confruntat azi, in cadrul etapei a XVII-a a seriei a V-a din Ligii a III-a, cu FC CFR 1907 Cluj SA 2. Meciul, care s-a desfasurat pe Stadionul Municipal „Viorel Mateianu” din Baia Mare, s-a terminat la egalitate. scor 1-1. Golul baimarenilor a fost marcat de Moldovan. In urmatoarea…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC Viitorul au terminat la egalitate, 0 0, vineri seara, la Sfantu Gheorghe, in prima partida din etapa a 25 a a Ligii I de fotbal, informeaza Agerpres.ro. Sepsi OSK a ratat un penalty in acest meci prin malianul Ibrahima Tandia 64 , sutul sau trecand pe langa poarta. Lovitura…

- Mijlocașul central Raul Stanciu ajunge in vestiarul echipei Minerul Baia Mare. In varsta de 27 de ani, acesta a jucat in turul Seriei a V-a a Ligii a III-a de Fotbal la Unirea Tașnad, și vine in Baia Mare pentru a susține obiectivele echipei. Raul Stanciu a fost un jucator important pentru echipele…

