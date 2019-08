CSM 2007 – ACSM Ceahlaul Piatra Neamț 2-1 (2-1) Formația CSM Focșani 2007: Alexandru Apenciucesei – Sapunaru, Burghiu, Panaite, Mihai – Lupu, Padineanu (70 Padineanu), Adascaliței (80 Dorinel Popa), Stoica (46 Manu) – Costin, Predoiu (63 Ciprian Petre). Echipa de fotbal seniori a Focșaniului a obținut prima victorie in campionat, astazi, 31 august, pe stadionul […] Articolul Fotbal, Liga a III-a: Focșanenii, la prima victorie in campionat! apare prima data in Monitorul de Vrancea .