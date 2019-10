Stiri pe aceeasi tema

- Primele trei meciuri ale etapei a VIII-a a Ligii a III-a se vor disputa maine, insa cele trei grupari sucevene angrenate in competiția Seriei I vor juca sambata, de la ora 15.00, in deplasare. De un meci foarte dificil are parte Foresta, care va evolua la Piatra Neamț, impotriva unei alte echipe ...

- Etapa a VIII-a a seriei I a Ligii a III-a este una complicata pentru toate cele trei reprezentante ale județului Suceava, care toate vor evolua in deplasare. Foresta Suceava are o misiune foarte dificila pe terenul gruparii Ceahlaul Piatra Neamț, formație care și-a anunțat și ea in debut de sezon intenția…

- Runda a VI-a a seriei I a Ligii a III-a a produs și prima mare dezamagire pentru Foresta Suceava. La doar trei zile distanța de la succesul rasunator cu Gaz Metan Mediaș, care adus calificarea in optimile Cupei Romaniei, elevii antrenorului Petre Grigoraș s-au facut de ras fiind invinși fara drept de…

- Runda cu numarul V a seriei A a Ligii a III-a de fotbal a programat meciuri pe teren propriu pentru toate cele trei reprezentante ale județului Suceava. Din pacate, din cele noua puncte puse in joc, ele au contabilizat doar cinci. Pe un teren foarte bun, beneficiind și de o vreme grozava și un public…

- Foresta Suceava, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni vor fi gazde in etapa a V-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Echipa condusa de Petre Grigoraș va avea se pare cea mai grea misiune pentru ca, pe stadionul ”Areni” sambata de la ora 17.00, va poposi una din gruparile grele din campionat, CSM […]

- Somuz Falticeni a avut o deplasare dificila in etapa a II-a a Ligii a III-a, pe terenul gruparii Aerostar Bacau, una dintre principalele pretendente la promovarea in esalonul secund. Fotbalistii pregatiti de Daniel Stoica au avut o buna sansa sa obtina un rezultat pozitiv, in conditiile in care gazdele…

- La sediul Federatiei Romane de Fotbal a fost stabilit ieri tintarul editiei de campionat 2019-2020 a Ligii a III-a. Judetul Suceava, la fel ca anul trecut, va avea pe tabloul de concurs trei formatii, este vorba de Bucovina Radauti, Șomuz Falticeni și Foresta Suceava. Acestea au fost repartizate in…

- Federația Romana de Fotbal a emis joi un comunicat oficial, pe pagina web, in care se menționeaza ca echipele FC Agricola Borcea, LPS Cetate Deva și CS Atletic Bradu vor evolua in Liga 3, ca urmare a neinscrierii in competiție a trei cluburi care dețineau dreptul de participare.Citește și: Totul…