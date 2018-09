Fotbal, Liga 5, zona Campia Turzii: Victorii clare pentru primele sase echipe din clasament!

Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți a fazei județene a Cupei Romaniei la fotbal, in care echipele de Liga 5 au fost imperecheate cu echipe din Liga 4, programeaza mai multe dueluri interesante intre echipele din zona... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vineri s-au disputat toate cele opt partide ale etapei cu numarul cinci, din cadrul ligii a treia, seria a V-a. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Marți și miercuri s-au desfașurat partidele etapei cu numarul patru din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe parcursul ultimelor trei zile ale saptamanii trecute s-au desfașurat partidele etapei cu numarul patru din cadrul ligii a treia de fotbal, seria a V-a. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vineri și sambata s-au desfașurat partidele etapei cu numarul III, din cadrul ligii a treia de fotbal, seria a cincea. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Oaspetii au facut legea in etapa cu numarul 3 din Liga a V-a, zona Campia Turzii, dupa ce au obtinut patru victorii in cele 7 partide jucate, echipele gazde reusind doar doua victorii in timp ce in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In week-end-ul care tocmai s-a terminat s-au desfașurat partidele primei etape din sezonul 2018-2019 al ligii a patra, zona Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- A doua zi calendaristica de toamna a programat meciurile etapei a II-a, din Liga 5, zona Campia Turzii, o etapa dominata de catre echipele gazda, care s-au impus in cinci intalniri, oaspetii au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!