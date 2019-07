Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Sepsi si partenerii sai, care deruleaza un proiect de incluziunea sociala a persoanelor care traiesc in trei zone marginalizate ale muncipiului Sfantu Gheorghe, continua campania de ecologizare a zonelor periferice ale orasului cu o noua actiune ce va avea loc…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a ajuns la un acord cu fundasul central Risto Mitrevski, care a evoluat ultima oara pentru Hapoel Haifa, a anuntat gruparea din Covasna.Jucatorul macedonean, in varsta de 27 de ani, a semnat un contract valabil pe doi ani cu Sepsi. Conducerea clubului mai anunta…

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la tabara interetnica de teatru pe care o va organiza in luna iulie, in parteneriat cu Scoala Populara de Arte si Meserii din municipiu. Atelierele din acest an vor fi conduse de catre regizorul Fazakas Misi – manager al „Osono” și…

- Oficialii clubului ASC Sepsi SIC Sfantu Gheorghe sunt increzatori ca echipa va repurta o victorie in fata formatiei CSM Satu Mare, pe care o va intalni marti in ultimul meci al finalei Ligii Nationale de baschet feminin, si va reusi in acest fel sa castige pentru al patrulea an consecutiv titlul de…

- Centrul orașului Sfantu Gheorghe a fost, la sfarșitul saptamanii, locul de promenada a numerosilor pasionati de flori si plante de gradina sau de camera. Expoziția „Sepsiflora”, care a avut loc la Sfantu Gheorghe, la sfarșitul saptamanii trecute,s-a dovedit a fi o pura imbatare a simțurilor și privirilor…

- Exista un interes neintrerupt fața de programul inițiat de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe pentru sustinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul sau resedinta in Sfantu Gheorghe. Pana in prezent au fost emise in total 491 de carduri pentru 113 familii. Familiile cu minim trei copii pot…

- Antrenorul Eugen Neagoe, care si-a reziliat joi contractul cu echipa de fotbal Sepsi OSK, a declarat ca este mandru de ceea ce a realizat la Sfantu Gheorghe si ca, deocamdata, nu are nicio oferta din partea altui club. „In viata noastra, a antrenorilor si a cluburilor, sunt si momente de genul acesta,…

- Fostul capitan al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Attila Hadnagy, a preluat joi functia de director general al clubului. „Incepand de ieri am reziliat contractul, pe cale amiabila, cu fostul director general Csinta Samu, din motive personale, si am decis sa-l instalam in locul lui pe Hadnagy…