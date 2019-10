Stiri pe aceeasi tema

- Partida Romania-Norvegia din preliminariile Euro 2020 se va disputa fara spectatori, in urma deciziei UEFA. Dar copiii sub 14 pot intra gratis la meciul de pe 15 octombrie, ora 21:45, informeaza frf.ro."Jucam fara spectatori, dar fara suporteri, NICIODATA! Federatia Romana de Fotbal a elaborat,…

- Aproximativ 200 de politisti bucuresteni vor actiona, joi, pentru mentinerea ordinii publice si sigurantei rutiere cu ocazia desfasurarii meciului de fotbal dintre echipele Romaniei si Spaniei, care se desfasoara pe Arena Nationala. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis miercuri AGERPRES,…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal.

- Internationalul de tineret Alexandru Cicaldau a fost titularizat de antrenorul Corneliu Papura in meciul pe care Universitatea Craiova il va disputa joi, cu formatia azera Sabail FK, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in mansa a doua a turului intai preliminar al Europa League…