- Atacantul Barcelonei, Lionel Messi, a fost premiat in gala Marca cu doua distinctii: premiul "Alfredo Di Stefano" pentru cel mai bun fotbalist din La Liga in sezonul trecut si i-a fost inmanat si premiul "Pichichi" pentru cele mai multe goluri inscrise in 2017-2018.

- "Poti sa te gandesti la asta, cred ca Messi va fi cel mai bun din istoria fotbalului, daca nu este deja", a declarat Javier Tebas intr-un interviu acordat canalului Goal. Tebas consider ca starul argentinian depaseste ca valoare alte vedete precum Neymar, deoarece, chiar daca brazilianul este…

- Argentinianul Lionel Messi, capitanul echipei FC Barcelona, a fost ales jucatorul lunii septembrie in campionatul de fotbal al Spaniei, informeaza cotidianul sportiv L'Equipe. Starul Barcelonei a reusit sa marcheze trei goluri si sa ofere patru pase decisive pe parcursul lunii trecute,…

- Echipa FC Sevilla, invingatoare la limita in fata formatiei Celta Vigo (2-1), a urcat pe prima pozitie a clasamentului in campionatul de fotbal al Spaniei, profitand de pasii gresiti facuti de FC Barcelona si Real Madrid, in etapa a 8-a din Primera Division, scrie agerpres.ro.

- Surpriza in campionatul de fotbal al Spaniei. Detinatoarea titlului, FC Barcelona, a incheiat la egalitate, scor 2-2, partida de pe "Camp Nou" cu Girona si a pierdut primele puncte in La Liga."Catalanii" au a deschis scorul in minutul 19 prin Lionel Messi.

- Barcelona are un parcurs minunat in campionatul Spaniei. Formația pregatita de Ernesto Valverde a bifat a patra victorie la rand in La Liga din tot atatea etape disputate. Catalanii s-au impus in deplasare in fața celor de la Real Sociedad, scor 2-1.

- Lionel Messi a marcat doua goluri in victoria Barcelonei din prima etapa a campionatului de fotbal al Spaniei, 3-0 sambata pe teren propriu cu Alaves, scrie agerpres.ro.Messi a deschis scorul din lovitura libera, reusind golul cu numarul 6.000 pentru Barcelona in La Liga.