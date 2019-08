Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul prin care Ludogoret Razgrad a invins-o pe Cerno More Varna cu scorul de 2-1, duminica, in deplasare, in etapa a sasea a campionatului de fotbal al Bulgariei.

- Fotbalistul echipei Ludogoret Razgrad, Claudiu Keseru, a marcat un gol in meciul castigat, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Cerno More Varna, in etapa a sasea a campionatului Bulgariei.Keseru a inscris in minutul 74. Celalalt gol al invingatorilor a fost marcat de…

- Campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, a smuls egalul pe terenul formatiei islandeze Valur Reykjavik, 1-1, joi seara, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Europa League la fotbal, gratie unui gol marcat de malgasul Abel Anicet in minutele aditionale (90+2). Valur deschisese…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat doua goluri pentru Ludogoret Razgrad, care a invins-o pe Beroe cu scorul de 4-2,, sambata, la Stara Zagora, in etapa a doua a campionatului de fotbal al Bulgariei. Campioana s-a desprins repede prin dubla lui Jorghinho (9, 35), gazdele au redus din…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat doua goluri pentru Ludogoret Razgrad, care a invins-o pe Beroe cu scorul de 4-2,, sambata, la Stara Zagora, in etapa a doua a campionatului de fotbal al Bulgariei.

- Ludogoreț a caștigat cu 4-2 pe terenul lui Beroe, iar Claudiu Keșeru (32 de ani) a reușit doua goluri in doar doua minute. Atacantul roman a marcat pentru Ludogoreț in minutele 53 și 55. Jorginho a inscris celelalte doua goluri ale oaspeților in minutele 9 și 35. Cosmin Moți a fost doar rezerva, in…

- Atacantul român Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a dispus cu 2-0 de Botev Plovdiv, marti, în deplasare, în etapa a noua a fazei play-off a campionatului de fotbal al Bulgariei, informeaza Agerpres.Campioana s-a impus în penultima runda prin golurile…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a dispus cu 2-0 de Botev Plovdiv, marti, in deplasare, in etapa a noua a fazei play-off a campionatului de fotbal al Bulgariei. Campioana s-a impus in penultima runda prin golurile marcate de Keseru (37) si de…