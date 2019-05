Fotbal juvenil, Campionatul Național al Republicanilor Derby judetean cu super-gol In etapa intermediara din campionatul national al ”republicanilor”, jucata chiar de 1 Mai, am avut parte de un duel județean cu favorite certe, cele doua echipe de juniori ale FC Petrolul trecand fara emotii de dubla cu CSM Ploiesti disputata pe arena Chimia din Brazi. La juniori A, garnitura antrenata de Gheorghe Liliac s-a impus clar, 6-0, iar la juniori B, duelul – mai echilibrat – a revenit tot galben-albaștrilor, cu 2-0. De remarcat a fost faptul ca petrolistul Mario Bratu (jucator care ”cocheteaza” și cu lotul primei echipe) a reusit un gol de generic, marcand… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

