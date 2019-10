Fotbal juvenil. Campionatul judeţean, rezultate şi clasamente Juniori A (2001), etapa a 7-a AS Starchiojd – AFC Brebu 3-0, fara joc AS Strejnic – Teleajen Valeni 1-3 Progresul Coșlegi – Unirea Urlați 3-1 Petrolistul Boldești – CS Cornu 2-2 FC Banești a stat. # Echipa M V E I GM GP P 1 Prog. Coslegi 6 6 0 0 27 8 18p 2 CS Cornu 6 4 1 1 17 6 13p 3 Unirea Urlati 6 4 0 2 34 7 12p 4 AS Starchiojd 6 3 1 2 16 14 10p 5 Teleajenul 7 3 0 4 12 27 9p 6 AS Strejnic 6 2 0 4 12 18 6p 7 P. Boldesti 6 1 2 3 12 19 5p 8 Banesti-Urleta 6 1 1 4 16 26 4p 9 AFC Brebu 5 0 1 4 4 25 1p *ACS Baicoi a fost exclusa din campionat in urma a 3 (trei) neprezentari – R.D. art. 79, pct. 5… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

