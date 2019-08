LPS Vaslui – LPS Focșani – astazi, 24 august, CSM Focșani 2007 – CSM Galați – duminica, 25 august Echipele de fotbal juniori U 19 și U 17 ale LPS Focșani și CSM Focșani 2007 vor juca in acest sfarșit de saptamana dupa ce in etapele anterioare au stat, pe rand cate o runda. Fotbaliștii […] Articolul Fotbal juniori – Focșanenii, doua echipe acasa, doua in deplasare! apare prima data in Monitorul de Vrancea .