- Cu 2-1 s-a impus FC Suciu de Sus in fata sighetenilor de la Plimob in finala Maramuresului la juniori A1. Plimob a castigat 15 dintre cele 16 partide disputate in Liga 4, seria Nord. Cu cele 45 de puncte acumulate, sighetenii s-au impus in aceasta serie, bifand si cel mai puternic atac al Nordului,…

- Liverpool a castigat pentru a sasea oara in istoria sa Liga Campionilor la fotbal, dupa ce a invins cu scorul de 2-0 (1-0) o alta echipa engleza, Tottenham Hotspur, in finala ce a avut loc sambata seara pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid. Golurile au fost inscrise de egipteanul Mohamed Salah…

- Duminica s-au disputat jocurile ultimei etape din Liga 5, la ambele serii. In seria 1 vom mai avea insa doua meciuri (restanțe), dar rezultatul lor nu poate modifica ierarhia la varf, unde s-a impus Faurul Faurești. La seria a doua s-a terminat “joaca”, grupa fiind caștigata de Gloria Salsig. Liga…

- Miercuri, la Moreni, s-au disputat primele partide ale turneului final al campionatului junioarelor III. De asemenea, la Buzau, au inceput meciurile din grupele turneul final la masculin, tot juniori III. Din fericire, prima zi a adus victoria pentru cele doua reprezentante ale Maramureșului calificate…

- Etapa a 36-a a Ligii 2, antepenultima a sezonului, a inceput sambata cu patru meciuri. Gazdele s-au impus pe linie, iar numarul golurilor marcate a fost ridicat. Duminica, Clinceni și Chindia s-au impus și sunt foarte aproape de promovarea directa. Una dintre cele doua va fi sigur acolo, iar o a doua…

- Selectionata Olandei, detinatoarea titlului, a castigat Campionatul European de fotbal rezervat jucatorilor sub 17 ani, pentru al doilea an consecutiv, invingand in finala, cu scorul de 4-2, reprezentativa Italiei, duminica la Dublin.

- Cu 0-7 au pierdut maramureșenii confruntarea cu reprezentanta Clujului in a 10-a etapa din Turneul Speranțelor. Aceasta a fost ultima partida din etapa interjudețeana, inceputa in toamna anului trecut. Pentru confruntarea cu clujenii au fost convocați urmatorii jucatori: Alex Boiciuc (Plimob) și Emanuel…

- Brommapojkarna are cea mai mare școala de fotbal din Europa grație dimensiunilor sale in materie de jucatori. O La Masia a Nordului! La clubul de langa Stockholm au pornit inclusiv trei dintre suedezii din lotul convocat pentru partida cu Romania: Kristoffer Nordfeldt, Ludwig Augustinsson și Albin Ekdal. …