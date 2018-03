Stiri pe aceeasi tema

- Florin Gardoș (29 de ani) a plecat de la Southampton la CS Universitatea Craiova pentru a putea juca mai mult, insa n-a apucat sa debuteze pentru olteni, deși a ajuns sub comanda lui Mangia de mai bine de o luna. Antrenorul italian a explicat de ce nu l-a folosit pana acum pe fundașul central care a…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca va introduce mereu pe teren doar jucatorii care merita sa joace, indiferent de varsta lor. ''Sunt un antrenor care incearca tot timpul sa puna pe teren pe cine…

- Antrenorul principal al echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca adversara de sambata, CFR Cluj, este o formatia foarte periculoasa la fazele fixe, iar el si jucatorii sai sunt constienti de acest lucru. ''Stim ca CFR este o…

- Primul meci din etapa a 3-a a play-off-ului, CS Universitatea Craiova - CFR Cluj, se va disputa sambata seara, de la ora 20:45, pe "Ion Oblemenco". Jocul din Banie, dintre prima si a treia favorita la castigarea campionatului, daca tinem cont de clasament, a fost prefatat de antrenorul…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat astazi programul partidelor tur din semifinalele Cupei Romaniei. Astfel, echipa noastra, Universitatea Craiova, va juca primul meci cu FC Botoșani pe 19 aprilie 2018, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Cupa Romaniei, ...

- Florin Gardoș este fotbalist la U Craiova, se antreneaza cu echipa, dar inca n-a jucat pentru alb-albaștri dupa experiența Southampton, fiind blocat de ceilalți fundași titulari din lot și de faptul ca echipa are o defensiva beton. Universitatea Craiova a impresionat in ultima zi de transferuri in mercato…

- Deși are șansa caștigarii campionatului, Universitatea Craiova pare ca nu știe sa-și gestioneze avantajele și calitațile in momentele cheie. Unul dintre acestea s-a consumat vineri seara, la Ovidiu – Constanța, cand trupa lui Devis Mangia a remizat, scor 0-0, cu ...

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, va juca, in aceasta seara, de la ora 20.45, la Ovidiu, impotriva celor de la CS Universitatea Craiova, intr-o partida din etapa a doua a play-off-ului Ligii l de fotbal. Duelul va fi transmis in direct pe Digi Sport 1 si Look TV. Gazdele antrenate de Gheorghe Hagi au…

- Universitatea Craiova a susținut astazi o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și mijlocașul Ivan Martic au prefațat meciul cu FC Viitorul, din etapa a doua a play-off-ului Ligii I, programat vineri, de la ora 20.45, pe stadionul ...

- Jocul de la Mihai Viteazu a debutat cu o dominare a gazdelor care in prima repriza au ratat nu mai puțin de 4 ocazii, cand mingea s-a plimbat nestingherita paralel cu linia porții adverse, dar nimeni nu a reușit sa o trimita in plasa porții echipei din Mintiu Gherlii. Nu au facut-o gazdele, in schimb…

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Cristi Barbuț, va fi prezent luni la Repriza de Sud. Emisiunea va incepe la ora 13.00, la Radio Sud (97.4 FM) și vom vorbi despre victoria cu Astra, dar vom prefața și meciul cu FC Viitorul, ...

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și fundașul Tiago Ferreira au prefațat intalnirea cu Astra Giurgiu, prima din cadrul rundei de debut din play-off-ul Ligii I. Site-ul nostru va prezinta opiniile celor ...

- Prima repriza a meciului Universitatea Craiova - Dinamo din sferturile de finala ale Cupei Romaniei a fost una dominata clar de olteni, dar și cu nervi mulți. VEZI AICI VIDEO! Spiritele s-au incins la jumatatea primei parți, la capatul unei faze prelungite de atac a Craiovei, la care jucatorii lui Mangia…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, in urma cu scurt timp, faptul ca derbiul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei dintre Universitatea Craiova și Dinamo București a fost reprogramat pentru marți, 6 martie, de la ora 17.00, pe stadionul ...

- Vicecampioana FCSB a fost eliminata astazi din Cupa Romaniei, la Sibiu, de divizionara secunda FC Hermannstadt, la scor de forfait, 3-0, care a punctat prin Bogdan Rusu (min. 12 și 63) și Blanaru (30). Bucureștenii au terminat meciul cu un jucator mai puțin, Ovidiu Popescu fiind eliminat in min. 74,…

- CUPA ROMANIEI. HERMANNSTADT-FCSB ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Meciul dintre AFC Hermannstadt si FCSB, programat miercuri, de la ora 18,30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, a fost amanat pentru joi, la ora 14,00, a confirmat…

- Meciul dintre AFC Hermannstadt si FCSB, programat miercuri, de la ora 18,30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, a fost amanat pentru joi, la ora 14,00, a anuntat postul de televiziune Digi Sport, care transmite partida. Arbitrul Catalin Popa (Pitesti)…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo va veni joi in Banie cu o motivatie mare pentru meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dar ''alb-albastrii'' vor avea o motivatie si mai mare. …

- Universitatea Craiova a remizat cu Poli Timișiara, scor 1-1, vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in etapa a 26-a, ultima din campionatul regular al Ligii I. Pentru galeria foto a meciului, click aici.

- Comisia Centrala a Arbitrilor a stabilit brigada care va oficia partida Universitatea Craiova – ACS Poli Timișoara, programata vineri, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, contand pentru etapa a 26-a, ultima din campionatul regular al Ligii I. Astfel, ...

- Universitatea Craiova s-a impus, la limita, scor 1-0, in partida disputata vineri seara, pe stadionul „Anghel Iordanescu“ din Ilfov, in fața echipei FC Voluntari, contand pentru etapa a 25-a din Liga I. Alb-albaștrii au marcat prin Nicușor Bancu, mijlocașul oltean ...

- Universitatea Craiova va susține, in aceasta dimineața, un ultim antrenament in Banie, iar dupa masa de pranz delegația alb-albastra va pleca spre Ilfov, acolo unde vineri seara, de la ora 20.45, va da piept cu FC Voluntari, duelul contand pentru ...

- Universitatea Craiova și-a respectat statutul de favorita in partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe, disputata duminica seara și contand pentru etapa a 24-a din Liga I. Gruparea alb-albastra s-a impus cu scorul de 3-0, rezultat care o menține pe locul trei, ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada de fluierași care va oficia partida Universitatea Craiova – Sepsi Sfantu Gheorghe, programata duminica, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din cadrul etapei a 24-a din Liga I. Astfel, arbitru ...

- Universitatea Craiova a facut un meci mare in aceasta seara, in „Groapa“, in fața lui Dinamo. Oltenii i-au dominat pe „caini“, au ignorat arbitrajul șmecheresc al lui Hațegan și au condus de doua ori pe tabela de marcaj, irosind alte ...

- In aceasta seara, de la ora 20.45, in „Groapa“, Universitatea Craiova lupta impotriva lui Dinamo. Despre acest derbi al Ligii I vom vorbi luni, de la ora 13.05 la 13.35, la Radio Sud (97.4 FM), in cadrul emisiunii „Repriza de ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor a fost previzibila in privința desemnarii „centralului“ de la derbiul etapei a 23-a din Liga I, Dinamo – Universitatea Craiova, programat duminica, de la ora 20.45, pe stadionul „Dinamo“ din Șoseaua Ștefan cel Mare din Capitala. ...

- Derbiul amical de la juniori sub 19 ani disputat astazi, dupa pranz, pe stadionul „Aripile“, Universitatea Craiova – Academia „Gica Popescu“, a fost unul spectaculos, cu ratari multe, dar și cu goluri multe. Caștig de cauza au avut „școlarii“, care ...

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FC Universitatea Craiova, echipa care evolueaza in Liga 4, va ramane pe drumuri. Vila lui din Craiova a fost executata silit si va fi scoasa la licitatie pe 26 februarie, potrivit Romania TV.Adrian Mititelu a pierdut casa in care locuia din cauza unei…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe Arena Nationala si nu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, informeaza site-ul clubului. …

- Andrei Ivan, atacantul formației Kuban Krasnodar, se bucura intens ca fosta sa echipa, Universitatea Craiova, se afla in cursa pentru titlu. Acesta spera ca alb-albaștrii sa-i ofere și lui o medalie in cazul unei reușite, motivand ca a jucat și ...

- Universitatea Craiova a incheiat cu o infrangere cantonamentul din Antalya. Alb-albaștrii au pierdut cu 2-0 partida disputata in aceasta seara, in Belek, in compania campioanei Bulgariei, Ludogorets Razgrad, la capatul unei evoluții bunicele in prima repriza, cand au mai contat ...

- Noua achiziție a Universitații Craiova, atacantul Dominik Glavina, a declarat, intr-un interviu acordat site-ului clubului, ca este incantat ca a ajuns la gruparea din Banie și spera sa marcheze inca de la primul meci oficial, adica in poarta echipei Dinamo, ...

- Universitatea Craiova s-a impus, scor 1-0, in partida amicala disputata astazi, in Belek, in fața echipei Lechia Gdansk (locul 11 in Polonia), a doua din cadrul stagiului de pregatire din Antalya. Alb-albaștrii au deschis scorul in urma unui penalti transformat ...

- Autor a 10 goluri in prima parte a campionatului, mijlocașul Gustavo di Mauro Vagenin, a declarat, pentru site-ul clubului Universitatea Craiova, ca iși dorește sa faca și mai mult pentru echipa in bataliile urmatoare din Liga I. Acesta s-a declarat ...

- Recent, Mihai Tudose il numise consilier personal pe Gica Popescu, cu atributii in organizarea celor patru jocuri ale CE 2020. Invitat in cadrul emisiunii Digi Sport Special, Dinu Gheorghe considera ca mișcarile de la Palatul Victoria nu-i vor influența misiunea lui Gica Popescu. "Eu…

- Antrenorul secund al Universitații Craiova, Andrea Tedesco, s-a aratat mulțumit de evoluția alb-albaștrilor din amicalul cu Meppen, pierdut astazi, in Antalya, cu 4-2, ținand cont de faptul ca Baluța și colegii sai au avut parte de multe antrenamente solicitante. „Trebuie ...

- Universitatea Craiova testeaza in aceasta perioada din Antalya un atacant croat de 25 de ani, Dominik Glavina. Acesta a fost folosit in repriza a doua, in amicalul de astazi cu SV Meppen, pierdut cu 4-2. Dominik Glavina a mai jucat ...

- Atacantul formației Universitatea Craiova, Andrei Burlacu (foto la minge), autorul unui gol superb in amicalul de astazi, din Antalya, cu Meppen, pierdut cu 4-2, a declarat ca incearca sa profite de fiecare șansa primita pentru a prinde primul unsprezece. „Nu ...

- CS Universitatea Craiova a fost invinsa de SV Meppen, formatia din liga a treia germana de fotbal, cu scorul de 4-2 (0-1), duminica, la Belek, in primul sau meci amical din stagiul de pregatire din Turcia. Golurile echipei aflate pe locul al treilea in Liga I au fost marcate de Alexandru…

- Universitatea Craiova a inceput seria jocurilor amicale din Antalya, insa la primul test, susținut astazi, a dezamagit profund. Alb-albaștrii au pierdut categoric, scor 2-4, in fața echipei SV Meppen, o divizionara C din Germania. Trupa lui Mangia a caștigat prima ...

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat astazi programul meciurilor din rundele 23 și 24 din Liga I. Astfel, Universitatea Craiova o va intalni pe Dinamo, in „Groapa”, duminica, 4 februarie, de la ora 20.45, și pe Sepsi Sf. Gheorghe, ...

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, pentru site-ul oficial, ca este fericit pentru faptul ca partida cu Dinamo din sferturile de finala ale Cupei Romaniei se va disputa pe noul stadion "Ion Oblemenco". "Va fi frumos. Este un meci foarte,…

- Ce spune Devis Mangia despre meciul Craiova – Dinamo din sferturile Cupei Romaniei. Derby-ul rundei se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco”, in perioada 27 februarie – 1 martie. Federația Romana de Fotbal va anunța, in curand, ziua și ora de disputare a meciului. Antrenorul Științei a oferit și o…

- Noul mijlocaș al formației Universitatea Craiova, Ovidiu Bic, se afla in cantonamentul alb-albaștrilor din Antalya și a declarat ca a fost foarte bine primit de colegi și ca nu are probleme de adaptare. Venit de la Gaz Metan Mediaș in ...

- Strategul Universitații Craiova, Devis Mangia, și-a completat staff-ul tehnic Mario Capece, acesta inlocuindu-l pe Catalin Mulțescu. Capece are licența A UEFA și a absolvit Coverciano și s-a alaturat lotului alb-albastru in Antalya. Mario Capece a activat ca antrenor cu portarii ...

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Alexandru Mateiu (foto dreapta), are incredere in lotul actual și in tinerii care au „urcat” de la echipa a doua și spera ca la finalul sezonului toata suflarea alb-albastra sa fie fericita. Mateiu este convins ca ...