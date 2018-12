Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Under 17 a Romaniei, calificata la Turul de Elita din primavara, va disputa doua jocuri amicale, la Craiova, in fața selecționatei similare a Serbiei. Cele doua jocuri vor avea loc marți, 27 noiembrie, de la ora 14.30, și joi, ...

- Reprezentativele Under 17 si 19 ale Romaniei isi vor afla adversarele pentru Turul de Elita pe 6 decembrie, in urma tragerii la sorti de la Nyon, informeaza frf.ro.Cele doua selectionate de juniori s-au calificat pentru al doilea an consecutiv la Turul de Elita, faza premergatoare Campionatelor…

- Naționala Under 19 a Romaniei s-a calificat la Turul de Elita, ultima faza dinainte Campionatului European de anul viitor, dupa ce s-a impus cu 8-0 in partida cu Gibraltar, disputata astazi, la Stara Zagora. Tricolorii au beneficiat și de rezultatul ...

- Federatia Romana de Handbal a anuntat componenta loturilor A si B ale Romaniei pentru Trofeul Carpati, programat in 23-24 noiembrie, in Sala Polivalenta din Capitala. Poate cu una-doua exceptii, jucatoarele convocate la lotul A vor merge si la Campionatul European din Franta, din 29 noiembrie, informeaza…

- Echipa naționala de fotbal Under 17 a Romaniei s-a calificat la Turul de Elita al Campionatului European, programat in primavara anului 2019. Dupa 0-0 cu Ungaria U17 și 2-2 cu Serbia U17, „tricolorii” pregatiți de Daniel Mogoșanu s-au impus in ultimul joc din grupa, scor 4-0 (1-0), in fața Lituaniei…

- Selecționata Under 17 a Romaniei a invins, sambata, reprezentativa similara a Lituaniei, scor 4-0, și s-a calificat la Turul de Elita. Pentru tricolori au marcat Stoica ‘5, Munteanu ‘67, Pitu ’76 si Dragusin ’84.

- Intrecerea mondiala de volei masculin a ajuns in faza a treia, numita Final 6. Cele șase echipe care au ajuns pana aici sunt imparțite in doua grupe, I și J, iar primele doua clasate vor avansa in semifinale. Din grupa I fac parte Brazilia, SUA si Rusia, iar din grupa J Italia, Polonia si Serbia. ...

- Selectionata Serbiei a invins reprezentativa Lituaniei cu scorul de 1-0, vineri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa a 4-a a Seriei C din Liga Natiunilor la fotbal, din care face parte si Romania. Dusan Tadic (31) a marcat singurul gol al partidei, din penalty, tot el ratand o lovitura…