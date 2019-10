Antrenorul Ionut Badea a ajuns la un acord cu conducerea clubului FC Arges pentru a prelua banca tehnica a echipei de fotbal din Trivale, potrivit site-ului formatiei de Liga a II-a. Tehnicianul in varsta de 44 de ani va reveni astfel pe banca tehnica a echipei pitestene la zece ani distanta de la precedentul mandat. "Astazi am fost la Bucuresti si am avut o discutie cu Ionut Badea pentru postul de antrenor principal al echipei FC Arges. Discutia a fost constructiva si de bun augur. Suntem foarte increzatori ca vom bate palma si ca va fi noul antrenor al echipei noastre", a declarat Cristian Gentea,…