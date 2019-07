Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund a anuntat, miercuri, imprumutul lui Andre Schurrle (28 de ani) la Spartak Moscova, formatie din prima liga rusa, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora de la BNR! S-a decis azi: Apare o noua bancnota in Romania! Schurrle va juca timp de un sezon la Spartak…

- Potrivit La Derniere Heure, negocierile in vederea transferului au intrat in ultima linie dreapta. Daca totul va decurge bine, Ianis Hagi ar urma sa soseasca vineri la Genk ca sa efectueze vizita medicala si sa semneze un contract de lunga durata, de patru sau cinci ani. Suma de transfer nu ar urma…

- Internationalul olandez Luuk de Jong s-a transferat de la PSV Eindhoven la formatia spaniola de fotbal FC Sevilla, cu care a semnat un contract pe patru ani, in cadrul unei tranzactii in valoare de 15 milioane euro, a anuntat clubul din Eredivisie, citat de Reuters. De Jong, in varsta de 28 ani, a inscris…

- Borussia Dortmund a perfectat inca un transfer in aceasta perioada de mercato. Clubul prusac l-a achizitionat pe fundasul Mats Hummels de la Bayern Munchen.Clubul din Dortmund va plati pentru internationalul german 38 de milioane de euro, care includ si bonusurile de performanta.

- Internationalul francez Ferland Mendy, fundasul stanga al echipei de fotbal Olympique Lyon, a fost transferat la Real Madrid pentru 48 milioane euro, plus bonusuri care pot ajunge pana la 5 milioane euro, a anuntat marti seara clubul francez, citat de AFP. Jucatorul in varsta de 24 ani a sosit la Lyon…

- Internationalul belgian Eden Hazard si-a anuntat plecarea de la Chelsea Londra, dupa finala Europa League, in care a reusit sa marcheze doua goluri pentru echipa sa in fata rivalei Arsenal Londra (scor 4-1), ieri seara, pe Stadionul „Olimpic“ din Baku. ...

- Internationalul american Christian Pulisic, achizitionat de Chelsea Londra cu 64 milioane euro de la Borussia Dortmund, s-a afisat miercuri pentru prima oara in tricoul clubului englez de fotbal, intr-o postare pe contul sau de Twitter.

- Borussia Dortmund a anuntat miercuri achizitionarea internationalului german Julian Brandt, de la Bayer Leverkusen, dupa ce i-a adus pe Thorgan Hazard si Nico Schulz. Mijlocasul ofensiv Brandt (23 ani), cu 24...