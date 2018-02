„Fotbal infinit“, comedia lui Corneliu Porumboiu despre fotbal si conditia umana, are astazi premiera mondiala la Berlin

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu, "Fotbal infinit" va fi prezentat vineri, in premiera mondiala, in cadrul Festivalului International de la Berlin, in sectiunea Forum. Filmul porneste de la ideile unui functionar local din Vaslui care are curajul sa isi puna intrebari despre regulile…

- Pelicula ''Isle of Dogs'', semnata de regizorul american Wes Anderson, o animatie inedita despre un oras din Japonia care isi deporteaza cainii la groapa de gunoi de pe o insula in timpul unei epidemii de gripa canina, a fost proiectata joi in deschidea Festivalului International de…

- La cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Documentar și Drepturile Omului One World Romania au fost selectate 12 filme documentare produse sau co-produse in Romania. 5 dintre aceste filme vor fi prezentate in secțiunea deja consacrata ca „work-in-progress”, iar restul in secțiunile „Trecutul…

- ACTOR… Un consilier din cadrul Institutiei Prefectului Vaslui joaca rolul principal in filmul “Fotbal Infinit”, regizat de Corneliu Porumboiu. Este vorba despre Laurentiu Ginghina, in varsta de 50 ani, nascut la Beresti, Galati. Pelicula a fost selectionata la sectiunea Forum a Festivalului International…

- Echipa de fotbal Kayerispor, antrenata de romanul Marius Sumudica, a remizat acasa cu Sivasspor, 1-1, duminica, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Turciei. Sivasspor a condus prin golul in minutul 53 de veteranul brazilian Robinho, fostul atacant al lui Real Madrid si AC Milan. Kayserispor…

- Fotbal in sala START… Editia a saptea a celui mai puternic turneu de fotbal in sala din zona Moldovei, “Winter Cup” Vaslui, va debuta astazi, de la ora 16.00, la Sala Polivalenta din Vaslui. Turneul din acest an va fi structurat pe sase categorii: Open, Under 19, Futsal, Futsal – U19, Old-Boys si Fete.…

- Inspirat de o intamplare adevarata, „Frozen Ignat“ este povestea tragica a unor destine dintr-un sat izolat pe grindurile din Delta Dunarii. „Un loc blestemat, care face ce vrea din oameni“, asa cum il caracterizeaza batrana Stanca, unul dintre personajele principale ale povestii.

- Gelu Bichineț, Theodor Codreanu, gen. (r) Aurel Rogojan, Teodor Pracsiu Volumul ”Iulian N. Vlad. Confesiuni pentru Istorie”, scris de generalul de brigada in rezerva Aurel I. Rogojan, a fost lansat la Biblioteca Județeana ”Nicolae Milescu Spatarul”, inregistrand o asistența record. Lunea trecuta, un…

- Gica Hagi a facut un nou pariu: ”Va fi cel mai bun atacant din Liga 1”. Jucatorul nominalizat de ”Rege” a fost idolul unui puști decedat recent. Gica Hagi, patronul – antrenor de la Viitorul Constanța, nu plange dupa George Țucudean, golgheterul vandut la CFR Cluj. „S-a incheiat un ciclu, iar in aceasta…

- Putine posturi scoase la concurs in administratia publica locala din Teleorman in aceasta perioada in Eveniment / Spre deosebire de alte judete din tara unde numarul posturilor “puse la bataie” de administratiile publice este destul de consistent, Teleormanul, in aceasta perioada, este deficitar…

- Nicoleta Botan, educatoarea care a fost ucisa cu sange rece de fostul sot, era iubita de toata lumea. Era mereu vazuta cu zambetul pe buze, putini stiau ce suferinta se ascundea in sufletul ei. Vestea mortii ei a socat, a revoltat, a cutremurat o tara intreaga. A fost lovita cu cutitul in inima,…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania reia, in acest an, Bursa Alex. Leo Șerban. Aflata la cea de-a patra ediție, aceasta inițiativa menita sa promoveze spiritul libertații de expresie, al profesionalismului și al rigorii intelectuale va avea ca premiu principal o bursa in valoare de 2500 de…

- TIFF reia Bursa Alex Leo Șerban, in valoare de 2.500 euro. Vezi regulamentul Festivalul Internațional de Film Transilvania reia, in acest an, Bursa Alex. Leo Șerban. Aflata la cea de-a patra ediție, aceasta inițiativa menita sa promoveze spiritul libertații de expresie, al profesionalismului…

- Echipa Lazio Roma, adversara formatiei FCSB in saisprezecimile de finala ale Europa League, a fost invinsa la limita, cu 2-1, pe terenul formatiei AC Milan, duminica seara, intr-o partida din cadrul etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Italiei. Golurile invingatorilor au fost marcate…

- Un jucator al echipei de fotbal din liga a IV a Flacara Muntenii de Sus din judetul Vaslui s a stins din viata la doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, adolescentul a suferit un atac cerebral, scrie adevarul.ro.Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus, echipa aflata pe locul II…

- Școlile ”Mihai Eminescu” și ”Elena Cuza” au caștigat fazele județene ale Cupei Tymbark la fotbal U10 (baieți), respectiv U12 (fete). Sala de sport a Școlii ”Elena Cuza” Vaslui a gazduit primele faze județene ale Cupei Tymbark la fotbal. La categoria U10 baieți, cinci echipe, dintre care trei din zona…

- Comedia neagra „Moartea lui Stalin“ a inflamat spiritele si a fost interzisa in Rusia, ministerul Culturii considerand ca este „extremista, plictisitoare, respingatoare si jignitoare“.

- Gigi Becali a dezvaluit ce planuri are finul sau, Cristi Borcea, dupa ce va fi eliberat din inchisoare. Cristi Borcea se afla dupa gratii, dupa ce a fost condamnat in „Dosarul Transferurilor”. Cristi Borcea, care a avut permisie speciala de Craciun pentru a petrecere sarbatorile de iarna alaturi de…

- Dupa patru ani, atacantul brazilian Robinho revine in Europa, la Sivasspor, clubul turc anuntand ca fostul international a semnat un contract de un an si jumatate. Sivasspor, locul 8 in Campionatul de fotbal al Turciei, a facut anuntul oficial al semnarii contractului marti. …

- "Pororoca", cel mai recent film al regizorului Constantin Popescu, a fost selectat în competitia oficiala a Festivalului Internațional de Film de la Göteborg, care va avea loc în perioada 26 ianuarie - 5 februarie, în

- Escrocherie cu “mortul” viu la Vaslui, acolo unde un barbat a strans bani de la vecini sub prtextul ca nu are bani sa iși inmor,anteze soția. Mai multe persoane din Vaslui au fost, zilele trecute, victimele unei escrocherii. Un barbat de etnie roma le-a batut la ușa, dandu-se drept un vecin de la o…

- Filmul va fi lansat astazi in cinematografele din Romania și este cel mai recent film semnat de Constantin Popescu (cunoscut pentru filme precum “Portretul luptatorului la tinerețe”, “Principii de viața” sau scurtmetrajul „Porcul” din „Amintiri din epoca de aur”).

- COMPETITIE… Cea mai recenta pelicula a regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, “Fotbal Infinit”, a fost selectata in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin. Premiera mondiala a lungmetrajului va avea loc in cadrul evenimentului programat in perioada 15-25 februarie. Acesta…

- FLUIERASI… Comisia Judeteana a Arbitrilor din cadrul AJF Vaslui organizeaza un curs intensiv de arbitri de fotbal pentru zona Barlad. Cursurile vor fi tinute de Vasile Danila, reprezentatul CJA Vaslui in Barlad. Conditiile de inscriere-admitere sunt: cetatean roman sau cetatean strain cu domiciliul…

- "Soldatii. Poveste din Ferentari", debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia "Bright Future" a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie, informeaza un comunicat al producatorilor, HiFilm, transmis…

- La Muzeul de Istorie Suceava, Sala de spectacole, in cadrul serilor muzeale, va rula miercuri, 10 ianuarie, de la ora 17:00, filmul istoric romanesc „Ștefan cel Mare – Vaslui 1475", regia Mircea Dragan. Batalia de la Vaslui, menționata uneori drept Batalia de la Podul Inalt, a ...

- Cel mai probabil avea viteza mare si din cauza drumului strazii umede a alunecat. Imediat dupa impact, soferul a luat placutele cu numarul de inmatriculare, insa martorii sustin ca acesta era de Vaslui (VS-04-FUN). Un martor a povestit ca soferul din BMW a accelerat de la semafor. Nu au fost persoane…

- Seria A, etapa a 19-a: vineri, 29 decembrie: Crotone – Napoli 0-1; sambata, 30 decembrie – ora 13.30: Fiorentina – AC Milan, ora 16.00: AS Roma – Sassuolo, Atalanta – Cagliari, Benevento – Chievo, Bologna – Udinese, Sampdoria – Spal, ...

- AC Milan s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o pe rivala locala Inter cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), dupa prelungiri, in sferturile de finala ale competitiei. Tanarul atacant Patrick Cutrone (19 ani) a marcat golul victoriei pentru rossoneri,…

- SURPRINZATOR… Desi s-a desfiintat de trei ani si jumatate, FC Vaslui continua sa ocupe locuri fruntase in clasamentele forurilor internationale de fotbal. “Galben-verzii” ocupa locul 385 in clasamentul mondial al cluburilor de fotbal, devansand echipe precum Viitorul, Botosani sau Craiova. Prima echipa…

- Gica Popescu sustine ca a avut oferte din Liga 1 pentru a reveni intr-un post de conducere, dar nu a acceptat pentru ca nu ar putea concura impotriva lui Gica Hagi. "Baciul" a adaugat ca ar prefera sa lucreze alaturi de Hagi intr-un proiect, fie el in tara sau in strainatate. "Cu Hagi nu voi putea concura…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat ca simte "o mare durere" din cauza felului cum joaca echipa de fotbal AC Milan, al carei proprietar a fost timp de 31 de ani, din 1986 pana in acest an, relateaza site-ul tuttomercatoweb.com. Berlusconi este nemultumit ca Milan foloseste…

- Lansarea ediției Eminescu sub semnatura lui Theodor Codreanu marcheaza indiscutabil un moment cultural național. Opțiunea pentru Theodor Codreanu ca ingrijitor al ediției este intrutotul legitima, el fiind un eminescolog notoriu, autorul unui set compact de studii și exegeze consacrate ”omului deplin…

- Corpul mutilat al unui om, descoperit pe 8 decembrie intr-o padure de pini din orașul Caltagirone, din provincia Catania, este al unui roman in varsta de 51 de ani. Barbatul a fost gasit mutilat, fara cap și fara brațe, iar autoritațile italiene au continuat investigațiile macabrei descoperiri, potrivit…

- In prag de sarbatori, pe 16 decembrie, de la ora 20.00, Antena 1 le face o surpriza telespectatorilor de toate varstele și va difuza, in premiera mondiala pe micile ecrane, filmul de animație “Regatul de Gheata – Sarbatori cu Olaf” .

- Lucian Sanmartean, "Magicianul" lui Gigi Becali, vrea sa ii calce pe urme lui Gheorghe Hagi si isi va deschide, marti, o Academie de Fotbal, unde disciplina este prioritara. In noul proiect, care se anunta unul grandios, mijlocasul a investit o parte din banii pe care i-a castigat la arabi. CANCAN.RO,…

- FCSB, vicecampioana Romaniei, nu se afla in urna capilor de serie pentru tragerea la sorți a meciurilor din șaisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit site-ului UEFA. FCSB a fost învinsa de FC Lugano cu scorul de 2-1, joi seara, pe Arena Naționala din București…

- Ziua mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA este marcata anual la 1 decembrie, fiind o oportunitate pentru populația de pe tot globul de a fi solidara in lupta sa impotriva sindromului HIV. Si la nivelul judetului Dambovita, DSP Dambovita in colaborare cu Filiala de Cruce Rosie Dambovita si mai multe…

- Echipa de fotbal Benevento, ''lanterna roșie'' din Serie A, a obținut primul sau punct, duminica, in etapa a 15-a, dupa ce a reușit un egal, 2-2, pe teren propriu cu AC Milan, intr-un meci in care erou a fost portarul gazdelor, Alberto Brignoli, autor al celui de-al doilea gol. Dupa ce AC…