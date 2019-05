Stiri pe aceeasi tema

- Iker Casillas, celebrul portar spaniol al echipei FC Porto si o emblema a clubului Real Madrid, a fost operat de urgenta miercuri dupa ce a suferit un infarct de miocard, fiind in afara pericolului, a anuntat presa portugheza, citata de cotidianul L 39;Equipe si Agerpres.roIn varsta de 37 de ani, Casillas…

- Iker Casillas, celebrul portar spaniol al echipei FC Porto si o emblema a clubului Real Madrid, a fost operat de urgenta miercuri dupa ce a suferit un infarct de miocard, fiind in afara pericolului, a anuntat presa portugheza, citata de cotidianul L'Equipe. In varsta de 37 de ani, Casillas a fost…

- Iker Casillas, in varsta de 38 de ani, joaca la FC Porto din 2015, dupa ce a fost transferat de la Real Madrid. Portarului i s-a facut rau in timpul antrenamentului, fiind transportat la spitalul CUF Porto. Potrivit A Bola, in timpul sedintei de pregatire, portarul s-a simtit rau. El nu si-a…

- Lui Casillas i s-a facut rau in timpul antrenamentului, fiind transportat la spitalul CUF Porto. El nu va mai juca in acest sezon. Casillas, in varsta de 38 de ani, joaca la FC Porto din 2015, dupa ce a fost transferat de la Real Madrid.

- Portarul spaniol Iker Casillas a suferit un infarct, miercuri, la antrenamentul echipei FC Porto, el fiind transportat la spital si se afla in afara oricarui pericol, informeaza Marca.Lui Casillas i s-a facut rau in timpul antrenamentului, fiind transportat la spitalul CUF Porto, informeaza…

- Iker Casillas, 37 de ani, a suferit un infarct la antrenamentul de astazi al echipei FC Porto, a anunțat presa portugheza. Goalkeeper-ul a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgența, insa acum este...

- Fostul premier Mihai Tudose a suferit un infarct și a fost operat de urgența. De pe patul de spital, Tudose transmite ca se simte bine acum și spera ca in 2 zile sa revina ”inapoi la treaba”.Citește și: ULTIMA ORA - Mihai Tudose, transportat de URGENȚA la spital /UPDATE ”Sunt bine!…

- Celebrul portar spaniol Iker Casillas, o emblema a clubului Real Madrid, si-ar putea prelungi contractul cu FC Porto pana in 2021, cand va implini varsta de 40 de ani, potrivit unor declaratii publicate pe site-ul oficial al clubului portughez, citat de AFP. Casillas a precizat ca presedintele…