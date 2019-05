Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa fie atenti in finala Cupei Romaniei la Denis Alibec, pe care il considera cel mai periculos fotbalist al formatiei Astra Giurgiu, pentru ca la final sa se poata…

- Arbitrul Radu Petrescu va conduce finala Cupei Romaniei, editia 2018-2019, programata, sambata, la Ploiesti, intre Astra Giurgiu si FC Viitorul, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de...

- Antrenorul constantenilor se gandeste la finala Cupei Romaniei cu Astra Giurgiu. Aceasta se va disputa pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, iar in cazul in care Viitorul va castiga trofeul, Craiova se va califica in preliminariile Europa League: "Da, cum sa nu fiu multumit? La cum eram in noiembrie…

- FC Viitorul a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, in ultimul meci al etapei a IX-a, penultima, a play-off-ului Ligii I. Au marcat Eric '44 (p), Calcan '66, Dragus '74. Cele doua echipe se vor intalni si in finala Cupei Romaniei, care va avea loc la 25 mai,…

- Incepand de ieri, Federația Romana de Fotbal a anunțat punerea in vanzare a biletelor pentru partida AFC Astra Giurgiu – FC Viitorul, finala Cupei Romaniei, programata pe 25 mai, ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, precum și pentru finala Cupei Romaniei ”Elite Under 19”, dintre CFR Cluj…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, doreste ca echipa sa sa castige meciul de luni cu Astra Giurgiu, precizand ca cele trei puncte sunt importante in incercarea elevilor sai de a prinde locul trei. El spune ca are incredere in jucatori, care i-au aratat ca sunt la un nivel foarte bun, potrivit…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca din punct de vedere mental formatia sa este OK dupa infrangerea cu FCSB (scor 2-3) din campionat, dar a precizat ca exista unele probleme fizice inaintea partidei cu FC Viitorul…

- Gheorghe Hagi, tehnicianul celor de la Viitorul, a lasat acasa mai mulți jucatori importanți inaintea partidei cu FC Hermannstadt de marți, de la ora 20:00, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Chiar daca duminica joaca meciul decisiv pentru accederea in play-off, Viitorul se concentreaza pentru…