Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat ambele goluri ale echipei Kisvarda FC, care a dispus cu scorul de 2-0 de Ujpest FC, sambata, pe teren propriu, in etapa a patra a campionatului de fotbal al Ungariei.



Grozav a inscris in min. 23 si 74 si a fost integralist in acest meci.



Grozav are cinci goluri marcate in patru etape.



Fundasul Cornel Ene a jucat si el tot meciul la echipa antrenata de Vasile Miriuta, in timp ce portarul Mihai Minca a fost rezerva. La Ujpest a evoluat tot meciul romanul Lorant Kovacs.



In clasament, pe primul loc se afla Fehervar…