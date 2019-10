Stiri pe aceeasi tema

- ​FC Hermannstadt a anunțat, luni, desparțirea amiabila de antrenorul Constantin Enache, cel care a preluat echipa la începutul sezonului și a lasat-o pe locul 12, dupa 11 etape, potrivit Mediafax."A.F.C. Hermannstadt a reziliat astazi în condiții amiabile contractul cu antrenorul…

- Primul interviu al lui Adrian Rus la naționala mare: “Sunt 100% roman, mama a plans de bucurie ca am fost convocat, am luat cetațenia maghiara, la 19 ani, doar ca sa-i fie bine clubului la care jucam in Ungaria!”. Internaționalului de tineret Adrian Rus a fost trimis la echipa secunda a clubului maghiar…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a terminat la egalitate, 2-2, cu NK Maribor, in deplasare, joi, in mansa secunda a play-off-ului Europa League la fotbal. Campioana Bulgariei s-a calificat in grupe dupa 0-0 in primul meci. Oaspetii…

- Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat ambele goluri ale echipei Kisvarda FC, care a dispus cu scorul de 2-0 de Ujpest FC, sambata, pe teren propriu, in etapa a patra a campionatului de fotbal al Ungariei.Grozav a inscris in min. 23 si 74 si a fost integralist in acest meci.

- Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat ambele goluri ale echipei Kisvarda FC, care a dispus cu scorul de 2-0 de Ujpest FC, sambata, pe teren propriu, in etapa a patra a campionatului de fotbal al Ungariei. Grozav a inscris in min. 23 si 74 si a fost integralist in acest meci. …

- Cosmin Contra primește vești bune inaintea meciurilor cu Spania și Malta, din preliminariile EURO 2020. Gheorghe Grozav și Sergiu Hanca, doi dintre jucatorii incluși pe lista preliminara, au marcat astazi. Grozav, 28 de ani, a continuat parcursul excelent de la Kisvarda, formația unde il antrenor pe…

- Gheorghe Grozav (28 de ani) traverseaza o forma excelenta la Kisvarda. Sambata seara, romanul a inscris pentru echipa sa in victoria din deplasare cu Honved, fosta adversara a Craiovei din Europa League, scor 3-1. Romanul, inclus de Cosmin Contra pe lista preliminara a selecțiilor pentru partidele cu…

- Atacantul roman Gheorghe Grozav a marcat golul prin care Kisvarda FC a invins-o pe Paksi SE cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, in prima etapa campionatului de fotbal al Ungariei. Grozav a inscris in min. 78 si a fost integralist. La Kisvarda, unde antrenor este Vasile…