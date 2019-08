Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a calificat in turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, joi seara, dupa ce a invins-o pe Honved Budapesta cu scorul de 3-1, la loviturile de departajare, scorul fiind egal, 0-0, dupa 120 de minute, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova,…

- Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu echipa maghiara Honved Budapesta, 0-0, joi seara, pe stadionul ETO Park din Gyor, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Europa League la fotbal. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto:…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat doua goluri pentru Ludogoret Razgrad, care a invins-o pe Beroe cu scorul de 4-2,, sambata, la Stara Zagora, in etapa a doua a campionatului de fotbal al Bulgariei.

- Atacantul roman Florin Andone poate juca mai bine ca in sezonul trecut, a declarat pentru cotidianul The Argus noul antrenor al echipei engleze Brighton, Graham Potter. Florin Andone, Jurgen Locadia si Alireza Jahanbakhsh sunt cei trei atacanti adusi in vara anului trecut de Brighton pentru…

- Atacantul roman Liviu Antal a marcat doua goluri pentru Zalgiris Vilnius, care a intrecut-o pe Kauno Zalgiris cu scorul de 4-3, vineri, in deplasare, in etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Lituaniei. Antal a inscris in min. 32 si 45, celelalte goluri ale invingatorilor fiind reusite…

- ​Vasile Miriuta a parasit conducerea tehnica a echipei FC Hermannstadt, urmând a semna cu gruparea Kisvarda FC din Ungaria, formatie la care evolueaza portarul Mihai Minca si jucatorii Gheorghe Grozav, Cornel Ene si Sergiu Negrut, informeaza News.ro."Sunt cu nevasta-mea în masina,…