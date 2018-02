Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a caștigat meciul cu Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. Returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. (Detalii aici) Dupa victoria cu italienii, Gigi Becali a dezvaluit ca fiecare jucator stelist va primi cate 20.000 de euro daca FCSB se va califica in optimile Europa League. "Inițial,…

- FCSB a castigat, joi, pe Arena Nationala, 1-0 cu Lazio in meciul tur din 16-imile de finala ale Europa League, dupa golul marcat in minutul 29 de Harlem Gnohere. Prima repriza a inceput lent, cu multe greșeli facute de jucatorii ambelor echipei. Portarul de 18 ani al lui FCSB, Vlad, a ieșit in evidența…

- FCSB a invins puternica formatie italiana Lazio Roma cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Cristi Tanase a intrat in minutul 74 al meciului FCSB - Lazio, din Europa League, intrand in locul lui Harlem Gnohere. Cu aceasta prezența, Cristi Tanase a intrat in istoria echipei roș-albastre. Mijlocașul de 30 de ani a ajuns la al 50-lea meci in cupele europene pentru Steaua. Astfel, Tanase l-a egalat…

- In jur de 700 de suporteri ai lui Lazio au intrat pe Arena Naționala in jurul orei 21:15 pentru a urmari meciul cu FCSB, din 16-imile Europa League. Fanii italienilor și-au inceput razboiul cu formația din Romania inca din afara stadionului cand au scandat mai multe cuvinte triviale la adresa roș-albaștrilor…

- Un fost șef al lui Nicolae Dica ii face o caracterizare deloc laudativa antrenorului FCSB-ist. "Imi vine greu sa mi-l imaginez ca un lider al vestiarului. E un tip inchis in ale lui lui, foarte liniștit, rezervat. Foarte rezervat și-n exprimare. ...

- La FCB-LAZIO, peste 280 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor actiona pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia acestui meci.

- FCSB - LAZIO ONLINE 2018: Gigi Becali admite ca partida cu Lazio este una importanta, dar nu și una mare. Patronul FCSB este de parere ca nici adversarul pe care echipa lui il va intalni in aceasta seara pe Arena Naționala nu este unul puternic. "E meci important, dar nu poti sa spui ca e…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, care a devenit primul jucator din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate pentru un singur club in Liga Campionilor la fotbal, gratie dublei din meciul cu PSG (3-1), din prima mansa a optimilor de finala ale competitiei, despre…

- Antrenorul echipei de fotbal Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arena Nationala, ca formatia sa va incerca sa opreasca seria de 3 infrangeri consecutive din campionat printr-o victorie, joi, cu FCSB, in prima mansa a saisprezecimilor Europa…

- FCSB / Steaua vs Lazio | Directorul sportiv al FCSB / Steaua, Mihai Stoica, a declarat pentru site-ul realitatea.net ca s-au vândut peste 30.000 de bilete pentru duelul cu Lazio, din turul 16-imilor Europa League.

- Adrian Porumboiu, fostul patron de la FC Vaslui, a facut o comparație dintre actuala echipa a lui Lazio și cea cu care se intalnea formația sa in 2011 in Europa League, cand reușea doua rezultate de egalitate, scor 0-0 și 2-2. "Am condus cu 2-1 in acel meci cu Lazio, dar am fost egalați in ultimul minut…

- Intr-un moment in care echipa vicecampioanei e schimbata aproape la fiecare meci de ordinele finantatorului, Nicolae Dica trebuie sa gaseasca linistea necesara pentru a pregati partida cu Lazio, de joi, din 16-imile Europa League. Echipa pe care antrenorul FCSB a trimis-o in prima etapa din 2018,…

- La ultimul meci dinaintea duelului cu FCSB din 16-imile de finala ale Europa League, Lazio a fost depasita categoric de Napoli (etapa a XXIV-a din Serie A). Echipa lui Inzaghi a fost invinsa cu 4-1, dupa ce a deschis scorul inca din minutul 3. A fost a treia infrangere consecutiva pentru Lazio, care…

- Simone Inzaghi și Felipe Anderson (24 de ani) au fost la un pas de bataie la finalul infrangerii din ultima etapa, scor 1-2, cu Genoa. Partida tur din "șaisprezecimile" Europa League, FCSB - Lazio, este joi, 15 februarie, de la ora 22:05, in direct la ProTV, Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.Ro. Felipe…

- Șeful departamentului de scouting de la Benevento, Luca Marri, a vorbit despre transferul lui Alin Toșca in Serie A. Italienii se felicita pentru aducerea fundașului roman și anunța ca pe urmele jucatorului au mai fost cateva echipe. Din descrierea facuta de oficialul lui Benevento, cel puțin una dintre…

- La doar trei zile dupa confruntarea din Serie A, AC Milan si Lazio s-au intalnit in prima mansa a semifinalelor Cupei Italiei. De data aceasta, cele doua echipe s-au anihilat reciproc si au incheiat la egalitate, scor 0-0. Echipa care va lupta pentru trofeu va fi decisa in returul de pe "Stadio Olimpico".

- Echipa de fotbal Juventus Torino, campioana en titre a Italiei, a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Genoa 1893, in ultimul meci al etapei a 21-a din Serie A, disputat luni seara. Elevii lui Massimiliano Allegri s-au impus prin golul marcat de brazilianul Douglas…

- Echipele Inter Milano si AS Roma, au terminat la egalitate, 1-1, in derby-ul etapei a 21-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputat duminica seara pe stadionul San Siro din Milano. Roma a deschis scorul prin atacantul italian Stephan El Shaarawy (min. 31), Inter reusind sa egaleze…

- FCSB a scos la vanzare biletele pentru partida cu Lazio din șaisprezecimile Europa League. Partida tur este joi, 15 februarie, de la ora 22:05, in direct la ProTV, Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.Ro. Incepand de azi fanii roș-albaștrilor pot achiziționa bilete online. Cele mai ieftine sunt 40 de lei,…

- Atacantul Ciro Immobile a inscris de patru ori sambata pentru Lazio, adversara FCSB in saisprezecimile de finala ale Europa League invingand-o cu 5-2 in deplasare pe SPAL Ferrara, in etapa a 20-a a campionatului de fotbal

- Fostul mare jucator Gica Popescu crede ca FCSB poate reuși surpriza in duelul cu Lazio din șaisprezecimile Europa League. "Cu toții ne gandim ca, venind din campionatul italian, Lazio este echipa care pleaca favorita, dar la acest nivel lucrurile sunt foarte echilibrate. ...

- Martin Caceres (30 de ani) va semna in perioada de transferuri din aceasta iarna cu Lazio, viitoarea adversara a FCSB-ului din 16-imile Europa League. Expertul italian in transferuri Gianluca di Marzio spune ca meciul Veronei cu Napoli va fi ultimul pentru fundașul uruguayan, urmand ca imediat sa se…

- Povestea banilor cheltuiti pe sume de transferuri a plecat de la 1000 de lire. Middlesbrough a detinut recordul timp de cativa ani. Primul mare transfer din fotbal s-a realizat in 1905, in Anglia. Alf Common a plecat de la Sunderland la Middlesbroug pentru 1000 de lire. Recordul din prezent e detinut…

- Nicolae Dica e bucuros ca sezonul din Liga 1 se va relua mai devreme și ca FCSB va avea doua meciuri jucate pana la cel cu Lazio din turul șaisprezecimilor de finala ale Europa League. "Vine vacanța, apoi ai pregatire cu jucatorii, ii incarci foarte mult, apoi vin primele etape, pana intram in ritm...…

- Harlem Gnohere, unul dintre cei mai buni jucatori ai FCSB-ului din 2017, a vorbit intr-un interviu in exclusivitate pentru GSP.RO despre șansele echipei sale in "dubla" de foc din Europa League cu Lazio. "Suntem conștienți ca nu suntem favoriți cu Lazio, dar in fotbal totul e posibil. ...

- FCSB a devenit un subiect foarte interesant pentru presa din Italia dupa ce sorții au decis ca formația romaneasca sa dea peste Lazio in șaisprezecimile Europa League. Site-ul sportnotizie24.it a facut analiza echipei de pe locul 2 din Romania și considera ca Harlem Gnohere va fi pericolul numarul…

- Lazio, adversara FCSB-ului din "16"-imile Europa League, a suferit luni seara un esec total surprinzator pe teren propriu cu Torino, scor 1-3. Dupa meci, presedintele Claudio Lotito a facut o criza de nervi si a criticat in termeni duri arbitrajelele din Serie A, vizibil nemultumit de maniera de arbitraj…

- FCSB a avut ghinion la tragerea la sorți din șaisprezecimile Europa League. Echipa lui Nicolae Dica se va confrunta cu formația lui Ștefan Radu, Lazio. Prima partida se va juca la București pe 15 februarie, returul este programat pentru 23 februarie.

- FCSB și Lazio se vor duela in 16-imile Europa League, iar dupa tragerea la sorți a fost distracție in vestiarul roș-albastra. Atacantul francez Harlem Gnohere a postat un video pe contul sau de Instagram cu reacțiile jucatorilor steliști dupa tragerea la sorți de la Nyon. "Bizonul" a fost extrem de…

- FCSB va intalni Lazio in șaisprezecimile de finala Europa League (detalii AICI), iar selecționerul Cosmin Contra a urmarit de curand gruparea la care evolueaza Ștefan Radu și ii da sfaturi lui Nicolae Dica. Contra a fost in tribune la partida pe care Lazio a pierdut in fața celor de la AS Roma, scor…

- FCSB va infrunta puternica formație italiana Lazio Roma, la care joaca romanul Ștefan Radu, in șaisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate luni la Nyon. AGERPRES (editor: Mihai Țenea)

- FCSB, vicecampioana Romaniei, nu se afla in urna capilor de serie pentru tragerea la sorți a meciurilor din șaisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit site-ului UEFA. FCSB a fost învinsa de FC Lugano cu scorul de 2-1, joi seara, pe Arena Naționala din București…

- FCSB este condusa de formația elvețiana FC Lugano cu scorul de 2-1, din min. 60 al meciului care are loc joi seara, pe Arena Naționala din București, in Grupa G a Europa League la fotbal. Fabio Daprela a deschis scorul pentru oaspeți cu un șut din voleu de la circa 22 de metri,…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat intr-o conferința de presa ca ”roș-albaștrii” au nevoie de o victorie in meciul de diseara cu FC Lugano pentru a caștiga Grupa G din Europa League. ”Este un joc important pentru noi, ținand cont ca ne dorim sa obținem primul loc in grupa. Avem…

- Mihai Pintilii a vorbit despre primavara europeana, unde FCSB este deja calificata, inaintea ultimului meci din grupa de Europa League, cu Lugano. Experimentatul mijlocaș al roș-albaștrilor spera ca FCSB sa dea peste Dortmund sau Napoli, echipe care azi afla daca vor fi sau nu in Europa League. "Orice…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca ''roș-albaștrii'' au nevoie de o victorie in meciul de joi cu FC Lugano pentru a caștiga Grupa G a Europa League. ''Este un joc important pentru noi mâine seara, ținând…

- Cosmin Contra sper sa-l reduca pe Ștefan Radu la naționala. Ultimul cuvant il are soția fotbalistului. ”Ștefan Radu mi-a cerut un timp de gandire, are nevoie sa vorbeasca si el cu familia. L-am vazut bine din punct de vedere fizic, am vorbit si cu oamenii din conducerea lui Lazio, oamenii au zis ca…

- FCSB a fost invinsa de formația ceha Viktoria Plzen cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe stadionul Struncovy Sady din Plzen, in Grupa G a Europa League la fotbal. Vicecampioana Cehiei s-a impus prin golurile marcate de Milan Petrzela (49) și Jan Kopic (76), la capatul unui meci în…

- Cosmin Contra și Adrian Mutu, la AS Roma. Cei doi au vizitat baza de pregatire a gruparii italiene. Aflați in Italia, unde vor monitoriza mai mulți jucatori, selecționerul Romaniei, Cosmin Contra și managerul sportiv al FRF, Adrian Mutu, au vizitat, sambata, baza de pregatire a echiepi AS Roma. Gazda…