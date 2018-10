Fotbal: Gheorghe Grozav a semnat pentru Dinamo

Internationalul Gheorghe Grozav a semnat, marti, pentru echipa de fotbal Dinamo Bucuresti, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Grozav, care va purta tricoul cu numarul 7, a efectuat marti dimineata vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala si s-a alaturat lotului dinamovist pregatit de antrenorul Claudiu Niculescu in cantonamentul de la Saftica. Ultima oara la Bursaspor, in prima liga a campionatului din Turcia, Grozav a mai jucat la Dinamo in prima jumatate a anului 2015, marcand 5 goluri in 13 meciuri disputate in Liga 1 si in Cupa Ligii. Nascut la…