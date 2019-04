Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Gheorghe Grozav a marcat golul echipei Kisvarda FC, invinsa acasa de Szombathelyi Haladas cu scorul de 2-1, sambata, in etapa a 30-a a campionatului de fotbal al Ungariei potrivit Agerpres. Grozav a deschis scorul in min. 11, Tamas Priskin a restabilit egalitatea (24 -…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru New York City FC, care a obtinut prima sa victorie din actualul sezon al ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS), 2-0 cu DC United, duminica, la Washington. Mitrita a reusit al doilea sau gol in sapte partide pentru formatia newyorkeza,…

- Internaționalul roman Nicolae Stanciu (25 de ani) a marcat, vineri, un gol pentru Al Ahli, in victoria echipei sale contra celor de la Al Wehda, scor 3-2, din etapa cu numarul 28 a primei ligi din Arabia Saudita, potrivit mediafax.Citește și: Carmen Dan lovește tare, dupa dezvaluirile Emiliei…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei va debuta in preliminariile pentru EURO 2020, in Suedia, sambata, 23 martie. Partida Suedia - Romania se va juca pe Friends Arena din Stockholm, cu incepere de la ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei, in direct la Pro TV). Suedia - Romania ACTUALIZARE 17 martie. Tricolorii…

- Pe lânga Kevin Boli, CFR a mai transferat un jucator la solicitarea antrenorului Dan Petrescu, cel despre care se spune ca are sanse mari sa revina la echipa pe care a facut-o campioana în sezonul trecut. Razvan Horj este noul jucator al CFR-ului. Fundasul român de 23 de…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat un gol pentru Standard Liege, care a invins-o pe Lokeren cu scorul de 3-1, vineri seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Internationalul roman a deschis scorul in min. 16, celelalte goluri ale gazdelor fiind…

- Internationalul roman Florin Andone, atacantul echipei de fotbal Brighton and Hove Albion, a fost acuzat oficial, joi, de catre Federatia Engleza de Fotbal (FA) de comportament violent in timpul meciului cu West Bromwich Albionm, din Cupa Angliei, transmite Reuters. Andone, care a egalat pentru Brighton…

- Internationalul roman Nicolae Stanciu, mijlocasul echipei cehe de fotbal Sparta Praga, a semnat un precontract cu formatia Al-Ahli Jeddah, la care isi va continua cariera, a anuntat clubul din Arabia Saudita pe contul sau de Twitter. #Welcome_Stanciu pic.twitter.com/3HMahQWXWe—…