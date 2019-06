Stiri pe aceeasi tema

- Germania a terminat la egalitate cu Austria, scor 1-1, în ultimul meci al Grupei B de la CE Under 21. În urma acestui succes, nemții au încheiat pe prima poziție în grupa și și-au asigurat astfel prezența în semifinalele competiției. În cealalta partida a serii, Danemarca…

- Spania este prima echipa calificata in semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, dupa ce a castigat Grupa A, sambata, in urma victoriei cu 5-0 in fata Poloniei. Ibericii, care au inceput competitia cu stangul (1-3 cu Italia), au revenit si au reusit sa ocupe primul…

- Selectionata Germaniei, detinatoarea titlului, a surclasat formatia Serbiei cu scorul de 6-1, joi seara, la Trieste, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino. Germania si-a confirmat statutul de favorita a competitiei in meciul arbitrat…

- Danemarca U21 și Austria U21 joaca ACUM in Grupa B cel de-al doilea meci de la Campionatul European de tineret din Italia și San Marino. Partida a inceput la 19:30, se joaca pe Stadio Friuli din Udine și poate fi urmarita pe TVR 2 și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Cea de-a 22-a editie a Campionatului European de tineret incepe, duminica, in Italia, iar nationala Romaniei se numara printre cele 12 formatii participante la turneul final, dupa o absenta de 21 de ani. Cele trei grupe de la turneul final sunt urmatoarele: Grupa A: Italia, Spania, Polonia, Belgia;…

- Campionatul European de fotbal Under-21 va avea loc in perioada 16-30 iunie in Italia si San Marino, cu participarea a 12 echipe, printre care si Romania. Cele 12 echipe sunt repartizate in trei grupe, Italia, Spania, Polonia si Belgia in Grupa A, Germania, Danemarca, Serbia si Austria in Grupa B, Anglia,…

- TVR transmite Campionatul European U21 (16-30 iunie 2019), in Italia si in San Marino. Echipa nationala a Romaniei U21, antrenata de Mirel Radoi, face parte din Grupa C, unde va lupta pentru calificarea in semifinale si la Jocurile Olimpice cu Anglia, Franta si Croatia. Dupa o pauza de 20 de ani, Romania…

- Petre Apostol Astazi, la Rokycany, in Cehia, va incepe cea de-a opta editie a Campionatului Mondial de Popice pe echipe, la feminin, la care este prezenta si echipa Romaniei. In lotul tricolor se regasesc si trei jucatoare de la vicecampioana nationala Conpet Petrolul Ploiesti, anume Luminita Dogaru…