- Portarul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Ciprian Tatarusanu, a declarat, marti seara, dupa victoria cu 1-0 in meciul cu Muntenegru din Liga Natiunilor, ca a aparat cu ochiul penalty-ul executat de Marko Jankovic in minutul 72. "Am studiat, ca de fiecare data, posibilii jucatori care executa…

- Un loc II mai mult platonic Dupa victoria, mai mult de moral, in fata Lituaniei, tricolorii merg tintiti sa castige in Muntenegru ceea ce reprezinta ultima reprezentatie a echipei lui Cosmin Contra in editia actuala a Ligii Natiunilor. N-a fost o prestatie rea, pe ansamblu, dar nici excelenta, iar punctul…

- Costel Pantilimon, convocat in lotul "tricolorilor" pentru meciurile cu Lituania si Muntenegru din Liga Natiunilor, a legat prietenii din vremea in care juca la Manchester City cu unii ca David Silva, Aleksandar Kolarov sau Gael Clichy. Portarul roman, care acum e la Nottingham Forest, a...

- Fotbalistul dejean Ciprian Deac a fost convocat de selecționerul Romaniei, Cosmin Contra la prima reprezentativa. Selecționerul echipei naționale, Cosmin Contra a anunțat lotul pentru meciurile pe care ”tricolorii” le mai au de disputat in Liga Națiunilor, cu Lituania și Muntenegru. Fostul antrenor…

- Fostul internațional Viorel Moldovan, declarații surprinzatoare despre naționala de tineret: ”Pot fi mai buni decat Generația de Aur”. Antrenorul de 46 de ani, aflat pe banca celor de la Chindia Targoviște (L2) a vorbit despre rezultatele naționalelor Romaniei dupa eșecul de la Ploiești (0-2 cu Petrolul).…

- Portugalia a caștigat la limita, scor 1-0, duelul cu Italia, acesta fiind derbiul zilei in partidele din Liga Națiunilor la fotbal. Andre Silva a adus victoria lusitanilor. Turcia s-a impus in Suedia (3-2), iar Scoția a trecut de Albania (2-0). Marți vor avea loc cateva meciuri interesante, cum ar fi…

- Dupa 0-0 in primul meci cu Muntenegru, Romania se dueleaza in aceasta seara cu Serbia, la Belgrad, in al doilea meci din Liga Națiunilor. Contra va efectua mai multe schimbari in primul "11", Constantin Budescu și George Țucudean urmand sa fie titulari dupa ce selecționerul i-a preferat pe Maxim și…

- Gerson Rodrigues, mijlocașul lui Sheriff Tiraspol, este o piesa importanta in angrenajul echipei naționale a Luxemburgului. Fotbalistul in varsta de 23 de ani a fost convocat pentru partida din Liga Națiunilor cu echipa naționala a Republicii Moldova.